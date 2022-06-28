“Bursalılar Geziyor bu hafta” Bursa Zindan Kapı’yı gördünüz mü?

Turizmci ve program sunucusu Serkan Rodop, Bursada Bugün TV'de “Bursalılar Geziyor bu hafta” programında 'Zindan Kapı'yı tanıttı.Turizmci ve program sunucusu Serkan Rodop, Bursada Bugün TV'de “Bursalılar Geziyor bu hafta” programında 'Zindan Kapı'yı tanıttı.

İGF TV ortak yayınıyla “Bursalılar Geziyor bu hafta” programında 'Zindan Kapı'yı tanıyalım.

https://youtu.be/IIpAOZZdQ_M

Zindan Kapı

Bursa surlarının, savunmanın güç olduğu Yerkapı düzlüğünden başlayarak, batıya doğru uzanan çift surun batı ucundaki en son alanını oluşturmaktadır. Cilimboz Deresi boyunca kayalıkların oyulması ile açılan bir yol ile ulaşılıp, Uludağ eteklerine açılan bir ara kapı konumundadır. Bu kapıyı eskiden pazara gelip giden köylülerin kullandığı bilinmektedir.

Helenistik dönem (M.Ö. 2. yüzyıl), Bizans dönemi (9. yüzyıl) ve Osmanlı döneminde (14. yüzyıl) varlığı bilinmektedir. Osmanlı dönemindeki tarihi belgelerde ismi “Bâb-ı Siccin” olarak geçmektedir. Kapı ve çevresindeki surların altında yer altı zindanlarının bulunmasından dolayı “Zindan Kapı” adını almıştır. Bu zindanların 19. yüzyıl sonlarına kadar hapishane olarak kullanıldığı arşiv belgelerinden anlaşılmaktadır.