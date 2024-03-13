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Bursalı yazar ve şairlerden 9. Kış Buluşması

Bursalı yazarlar, şairler ve edebiyatseverler 9. Kış Buluşması'nda bir araya geldi. 2023 yılı Bursa’dan Edebiyata Katkı Ödüllerine layık görülen şair ve yazarların açıklandığı gecede, ödül gerekçeleri okunarak, plâketleri takdim edildi.BURSA

YAŞAM 13.03.2024, 18:04
Bursalı yazar ve şairlerden 9. Kış Buluşması

Bursalı yazarlar, şairler ve edebiyatseverler 9. Kış Buluşması'nda bir araya geldi. 2023 yılı Bursa’dan Edebiyata Katkı Ödüllerine layık görülen şair ve yazarların açıklandığı gecede, ödül gerekçeleri okunarak, plâketleri takdim edildi.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Balat Mahallesi'nde bulunan Turkuaz Çarşı Ritüel Restoran salonunda yapılan etkinliğe, Bursalı ve Bursa dışından gelen konuk şairler, yazarlar yoğun ilgi gösterdi.

Bursa’da yayımlanan Çinikitap, Eliz Edebiyat, Sarmal Çevrim dergilerinin oluşturduğu Bursa Dergiler Platformu (BUDEP)  tarafından düzenlenen etkinlik, sıcak, samimi bir ortamda gerçekleşti.

Çinikitap adına Fehmi Enginalp, Bursa, BUDEP ve ödüller hakkında kararlı çalışmaların meyvesini görmekten memnun olduklarını belirtirken, Eliz Edebiyat adına Hilmi Haşal, şiirin, öykünün, deneme ve romanın hayattan ayrı düşünülemeyeceğini, buluşmanın, yan yana gelmenin önemini unutmadan sanat üretimine devam edileceğini söyledi. Sarmal Çevrim adına
Bülent Elitok ise başkanı olduğu BUYAZ adına buluşmaların gerekçesini ve gerçekleşebilmesinin önemini vurgu yaparak dergilerin, yayınevlerinin ve derneklerin dayanışma ve paylaşma olanaklarına desteğine dikkat çekti...

2023 yılı Bursa’dan Edebiyata Katkı Ödüllerine layık görülen şair ve yazarların açıklandığı gecede, ödül gerekçeleri okunarak, plâketleri takdim edildi.

2023 Yılı Bursa’dan Edebiyat, Sanat ve Kültüre Katkı Ödülü Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'e verilirken, 2023 yılı ödüle değer görülen şair ve yazarlar şöyle açıklandı:

2023 Yılı Bursa’dan Şiire Katkı Ödülü:Zehra Betül (YAZICI) 2023 Yılı Bursa’dan Öykü / Romana Katkı Ödülü:Vicdan EFE 2023 Yılı Bursa’dan Deneme / İncelemeye Katkı Ödülü:Canan SANLI 2023 Yılı Bursa’dan Eleştiriye Katkı Ödülü: Mehmet Yaşar BİLEN 2023 Yılı Bursa’dan Çocuk Edebiyatına Katkı Ödülü:İNEGÖL ÇOCUK EDEBİYATI GRUBU – (İNEGÖL ÇOCUK EDEBİYATI ATÖLYESİ: Kurucusu Derya Urun Akbaba, Hilal Büyükkara, Banu Akçakaya, Reyhan Olgun, Erdal Yazar, Filiz Kayalı, Bilal Akbaba, Dilek Yüksek) 2023 Yılı Bursa’dan Çeviriye Katkı Ödülü:Haşim HÜSREVŞAHİ 2023 Yılı Bursa’dan Okumaya Katkı Ödülü: MUDANYA OKUMA GRUBU – (MUDANYA OKUMA GRUBU: Pelin Yılmaz, Tümay Erim Öztan, Serap Konuk, Sevilay Sarıışık, Güler Altın, Elvan Umuler, Neriman Arkanlı, Semra Dalgakıran, NelliGavriyeloğlu, Nuray Yavaş, Nermin Emel Katıran, Sevilay Altınışık, Gülsüm Işıldar, Gülsüm Peker, Şerife Özlem Alemdaroğlu, Hatice Yazıcı, Meriç Arzu Utku, Saadet Güneş Gelenbevi Arlt, Aydan Şener,  Seher Gözübüyük, Özcan Özyurt, Cemile Vatansever, Sevda Saysam, Nevin Bayram, Selma Varan, Nalan Bayrak,  Songül Şeker,  Nermin Kaya, Nesrin Altılar  GülcanCanıtez, Bahar Oğuz)

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