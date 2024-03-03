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Bursalı tarihçi Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu hayatını kaybetti

YAŞAM 03.03.2024, 17:54
Bursalı tarihçi Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu hayatını kaybetti

Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü kurucusu ve bir dönem Mudanya'da faaliyet gösteren Güzel Sanatlar Fakültesi'nin dekanlık görevinde de bulunan tarihçi Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu hayatını kaybetti.BURSA (İGFA) - Bursa'da Uludağ Üniversitesi'nde önemli görevlerde bulunan tarihçi Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu, hayatını kaybetti.

Üzücü haberi Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz sosyal medya hesabından duyurdu. Rektör Prof. Dr. Yılmaz, Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu'nun vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiklerini belirterek, Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine de başsağlığı diledi. Oğuzoğlu'nun son yolculuğuna, son yıllarını yaşadığı Düzce’de uğurlanacağı öğrenildi.

https://twitter.com/fyilmazuludag/status/1764238145292259577

Oğuzoğlu için Düzce Üniversitesi de ayrı bir taziye mesajı yayımladı.

PROF. DR. YUSUF OĞUZOĞLU KİMDİR?

Ankara Gazi Lisesi’nden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü’nü bitirdi (1970). Yüksek Lisans ve Doktorasını aynı kurumda gerçekleştirdi. (1975-1981). Dr. Yusuf Oğuzoğlu, 1981 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yeniçağ Tarihi Kürsüsü’ne Asistan olarak atandı. 1984 yılında yardımcı doçent oldu. Osmanlı Arşiv Belgelerine dayalı olarak Osmanlı taşra hayatı ve şehir kurumları üzerinde bilimsel yayınlar yaptı. Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü’nde Türkiye Cumhuriyeti Tarihi’ne yönelik dersler verdi ve yüksek lisans –doktora tezleri yönetti. Ayrıca Ankara, Hacettepe, Gazi Üniversiteleri Sosyal Bilimler Enstitülerindeki akademik çalışmalara katkı yaptı.

Yrd. Doç. Dr. Yusuf Oğuzoğlu 1984-1988 yılları arasında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arşivinde bulunan Osmanlı Tapu-Tahrir Defterlerini yayına hazırlayan komisyonun üyesi olarak Yüksek Öğretim Kurulu tarafından görevlendirildi. Bu Bağlamda, Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile TBMM Kültür Sanat ve Yayın Kurulu tarafından Türkiye’nin çeşitli illerinde düzenlenen ulusal konular ile ilgili bilimsel etkinliklerde görev aldı.

Yrd. Doç. Dr. Yusuf Oğuzoğlu 1990 yılında kurulan Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’ne naklen atandı. 5 Ekim 1995 tarihinde Doçent unvanını aldı. 2000 yılında profesör olan Yusuf Oğuzoğlu, Tarih Vakfı ve Bursa Araştırmaları Vakfı üyesi olarak Kent tarihi ağırlıklı bilimsel yayınlar gerçekleştirdi. Aynı süreçte Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanlığı (1990-2011) ve Mudanya Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı (2009-2011) görevlerini yürüttü.

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