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Bursalı son usta şapkadan tavşan çıkarıyor

YAŞAM 07.01.2023, 10:11
Bursalı son usta şapkadan tavşan çıkarıyor

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, ilçede 53 yıldır meşhur Bursa şapkası üreten mesleğin son temsilcisi Hüseyin Doğualp'i işyerinde ziyaret etti.BURSA (İGFA) - 73 yaşındaki zanaatkar Hüseyin Doğualp, Bursa, Balıkesir, İstanbul ve 8 köşeli Elazığ şapkası üreterek geçimini sağlarken hazır giyimin çoğalmasıyla şapkacılık mesleğinin yok olmaya yüz tuttuğunu belirtti. Doğualp, "1965 yılında çırak olarak çalışmaya başladım. 2,5 lira haftalık alırdım. Asker dönüşü kendim dükkân açtım. Ustanın dükkânını devraldım. Günlük 5-10 şapka dikerdim. Şapkaya rağbet olmadığı gibi bu işi devam ettirecek çırak da yok. Şu anda sipariş üzerine şapka dikiyorum. Biz bu işin son temsilcisiyiz" dedi.

100 bin nüfuslu ilçede tek şapka üreticisi kendisinin kaldığını ifade eden Hüseyin Doğualp eski bir kültürü yaşatmaya çalıştığını, yaptığı şapkaların hepsinin el emeği olduğunu ve konfeksiyonlar tarafından yapılamayacağını anlattı. 4 farklı model şapka ürettiğini söyleyen Hüseyin usta bizim yöremizde en çok tercih edilen Bursa şapkasıdır. İyi bir Bursa şapkası 100 TL ifadesini kullandı.

Hüseyin Doğualp, Şapka 2 numaradan 10 numaraya kadar dikilir. Türkiye genelinde ortalama şapka 5 numaradır. Şapka kumaşının üzerine biçme kalıbı konur, sabun ile çizilir. Makas ile kesilir. Dikim bitince ağaçtan yapılmış ütü kalıbına konur, buharın içine konur, ütülenir. Şapka dikim aşamaları: Istampa (mukavva), tela yapıştırma, dikme, kalak (siperlik) takma, astarlama, kalıplama ve ütüleme, çıtçıt, kâğıt yerleştirme şeklinde gerçekleşir dedi.

Bursa’nın son şapka ustası Hüseyin Doğualp’i ziyarette bulunan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar; "Hüseyin Amca’mız mesleğinin son temsilcisi, gönül isterdi ki bu meslek devam etsin. El emeği göz nuru burada hem şapka üretiyor, hem de sipariş üzerine yelek üretiyor. İnşallah bu meslekler son bulmaz, tarih boyunca devam ederler, ne yazık ki çırak yanında olmadan çalışıyor’’ ifadelerini kullandı.

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