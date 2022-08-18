Bursalı SMA’lı Sefa yardım bekliyor

SMA'lı Sefa'nın ismini kullanarak Bursa'da şehir merkezinde izinsiz para toplayan ve dolandırıcı olduğu öne sürülen kişi, bebeğin annesi tarafından deşifre edildi. Ancak Sefa hala o yardımın gelmesini bekliyor.BURSA (İGFA) - İstismar yaparak izinsiz para toplayan kişi foyası ortaya çıkınca kaçmaya başladı. Aile ve çevredekilerin yardımıyla yakalanan zanlı linç edilmek istendi. Anne istismarcıdan şikayetçi oldu. İstismarcı Adliye'deki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Spinal Muskuler Atrofi (SMA) Tip 2 hastası Sefa Arput’un yaşama tutunma savaşı yaşanan sadece bu olayla değil hayattaki sınavı devam ediyor. 2018 yılında evlenen İsmail-Rabia Arput çiftinin bir yıl sonra dünyaya gelen bebekleri Sefa, 18 aylıkken yürüme güçlüğü çekmeye başladı.

Çiftin hastaneye götürdüğü bebeklerine SMA Tip-2 hastalığı teşhisi kondu. Harput çifti gen tedavisi için valiliğe başvurup yardım kampanyası başlattı. ABD'deki hastanelerin 2 yaşını geride bıraktığı için oğullarını kabul etmediğini belirten İsmail Harput, gerekli olan 2,4 milyon doların toplanması halinde tedaviye Dubai'de başlayacaklarını söyledi. Bebeğinin hayatta kalması için anne Rabia Arput gerekli paranın yüzde 23'ünün toplandığını açıkladı. Valilik kanalı ile açılan yardım kampanyası ise Kasım 2022'de bitiyor. Sağlık durumu hergün daha da ağırlaşan Sefa'nın bağış yapacak Bursalılara, bağış toplayacak gönüllü abla ve ağabeylere ihtiyacı var. İnegöllü SMA'lı Eda'yı dün tedavisi için gönderen Bursa, Sefa'yı da yaşatabilecek mi? Sesimizi Bursa duyabilecek mi?