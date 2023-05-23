Bursalı şef İrfan Yalçın’dan bir şaheser daha

Bursa’nın yetiştirdiği ünlü şef İrfan Yalçın, beyaz eti sevdirmek adına kurduğu yeni işletmesiyle Bursa’nın gözdesi oldu.BURSA (İGFA) -Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Odunluk Metro İstasyonu yanında hizmet vermeye başlayan Tavu isimli işletme, özellikle gençlerin ilk uğrak mekanı oldu. Uygun fiyatlarla taze ve lezzetli gıdayı vatandaşa sunan Tavu, ilginç mimarisiyle de öz çekim yapmak isteyenlerin ilgi odağı olmuş durumda.

ŞEHRİN DÖRT BİR YANINDAN MÜŞTERİSİ VAR

Markanın kurucularından olan ünlü şef İrfan Yalçın, “Bursa’ya renk katmak istedik” diyerek başladığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Lezzetli ve sağlıklı ürünleri vatandaşlarımıza sunmaktan keyif alıyoruz. Ekmeklerimizi dahi kendimiz pişirmekteyiz. Bundan dolayı bile tercih edenlerin olduğunu duymak bizleri mutlu ediyor. Odunluk’tayız şu anda ancak Yıldırım’dan ve Gürsu’dan bile ailesiyle çıkıp gelenleri görmek, işimizi ne kadar severek yaptığımızın göstergesi. Çıkın çıkın gelin.”