Bursalı şair Dr. Hüsamettin Olgun'a uluslararası büyük onur
Bursalı şair ve hekim Dr. Hüsamettin Olgun, Unesco projesi için hazırladığı barış temalı şiiri 'Aynıyız'ı Çekçe'ye çeviren violin virtüözü Jaroslav Sonsky ile İsveç'te bir araya geldi. Olgun'a övgüler yağdıran Sonsky, sanatın birleştirici ruhununda buluşmaktan aldığı keyfi dile getirdi.BURSA (İGFA) - Unesco projesi için hazırladığı barış temalı 'Aynıyız' isimli şiiri tam 40 dile çevrilen Bursalı şair ve hekim Dr. Hüsamettin Olgun, geçtiğimiz günlerde aldığı özel davet üzerine İsveç'e gitti.
Burada şiirini Çekçe'ye çeviren dünyaca ünlü violin virtüözü Jaroslav Sonsky'in önce konserine ardından da evine konuk olan Olgun, büyük bir de onur yaşadı.
Ülkede yayınlanan bir gazeteye röportaj veren Sonsky, “Şimdiye kadar hiç şiir yazmadım. Ama yazabilseydim, bu şiiri yazmak isterdim. Hüsamettin Olgun benim ruh ikizim olmalı” ifadelerini kullandı. Olgun da Sonsky'yi önümüzdeki yıl Türkiye'de düzenlenecek olan Klasik Batı Müziği Gençlik Festivali'ne davet ettim.
|İmsak
|05:35
|Güneş
|07:00
|Öğle
|12:57
|İkindi
|16:09
|Akşam
|18:45
|Yatsı
|20:04
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|7
|17
|2. Adana Demirspor
|8
|17
|3. Konyaspor
|8
|17
|4. Galatasaray
|8
|17
|5. Trabzonspor
|8
|16
|6. Beşiktaş
|8
|15
|7. Fenerbahçe
|7
|14
|8. Kayserispor
|8
|12
|9. Kasımpaşa
|8
|12
|10. Gaziantep FK
|8
|11
|11. Alanyaspor
|8
|9
|12. Giresunspor
|7
|8
|13. İstanbulspor
|7
|8
|14. Karagümrük
|7
|6
|15. Antalyaspor
|7
|6
|16. Ankaragücü
|7
|4
|17. Sivasspor
|8
|4
|18. Hatayspor
|7
|4
|19. Ümraniye
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Keçiörengücü
|7
|14
|2. Eyüpspor
|7
|14
|3. Sakaryaspor
|7
|12
|4. Pendikspor
|7
|12
|5. Bodrumspor
|7
|11
|6. Manisa FK
|6
|11
|7. Boluspor
|6
|11
|8. Bandırmaspor
|6
|11
|9. Samsunspor
|7
|10
|10. Rizespor
|6
|9
|11. Tuzlaspor
|7
|9
|12. Göztepe
|7
|8
|13. Adanaspor
|7
|7
|14. Gençlerbirliği
|6
|6
|15. Erzurumspor
|6
|6
|16. Altay
|7
|6
|17. Altınordu
|6
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|7
|3
|19. Denizlispor
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|8
|21
|2. M.City
|8
|20
|3. Tottenham
|8
|17
|4. Brighton
|7
|14
|5. Chelsea
|7
|13
|6. M. United
|7
|12
|7. Newcastle
|8
|11
|8. Fulham
|8
|11
|9. Liverpool
|7
|10
|10. Brentford
|8
|10
|11. Everton
|8
|10
|12. Leeds United
|7
|9
|13. Bournemouth
|8
|9
|14. Aston Villa
|8
|8
|15. West Ham United
|8
|7
|16. Southampton
|8
|7
|17. Crystal Palace
|7
|6
|18. Wolves
|8
|6
|19. Leicester City
|8
|4
|20. Nottingham Forest
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|7
|19
|2. Real Madrid
|7
|19
|3. Athletic Bilbao
|7
|16
|4. Real Betis
|7
|15
|5. Atletico Madrid
|7
|13
|6. Osasuna
|7
|13
|7. Real Sociedad
|7
|13
|8. Villarreal
|7
|12
|9. Valencia
|7
|10
|10. Rayo Vallecano
|7
|10
|11. Celta Vigo
|7
|10
|12. Mallorca
|7
|8
|13. Girona
|7
|7
|14. Getafe
|7
|7
|15. Real Valladolid
|7
|7
|16. Espanyol
|7
|5
|17. Sevilla
|7
|5
|18. Almeria
|7
|4
|19. Cadiz
|7
|4
|20. Elche
|7
|1