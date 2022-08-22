Bursalı minikler yazın keyfini okulda çıkardılar

Özel Egeberk Anaokulu’nun açtığı yaz okuluna katılan minikler, çeşitli aktivitelerle sıcak günlerin tadını eğlenerek çıkardılar.BURSA (İGFA) - Özel Egeberk Anaokulu’nun her yıl açtığı yaz okulu, bu sene de büyük ilgi gördü. Sıcak yaz günlerinin tadını binicilik, yüzme ve çeşitli su aktivitelerinin yanısıra açık alanda gerçekleşen renkli etkinliklerle çıkaran çocuklar, hem eğlenip hem öğrendi.

Yaz okulunun çocuklar için son derece verimli geçtiğini belirten Özel Egeberk Anaokulu Kurucu Müdürü Nesrin Civan, “Çocuklar yazı yüzme öğrenip, gelişimlerine katkı sağlayacak bir çok aktiviteyle geçirirken öte yandan yeni eğitim-öğretim yılına adapte oluyorlar” dedi.