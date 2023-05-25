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Bursalı kadın girişimcilerin dayanışması güzelleştirecek
YAŞAM 25.05.2023, 09:21
Bursalı kadın girişimciler Hilal Can ve Sevcan Arslan'ın ortaklığında Nilüfer'de açılan Salon Sister's, şık bir davetle hizmete girdi.BURSA (İGFA) - Salon Sister's Güzellik Merkezi'nin açılışı güzelliğine düşkün Bursalı hanımları bir araya getirdi.
Kadın girişimciler Hilal Can ve Sevcan Arslan'ın ortaklığında Esra İlknur Tekmen'in organizasyonuyla hizmete giren Salon Sister's açılışına seçkin bir davetli topluluğu katıldı.
Sektördeki deneyimlerini 20 yıla dayanan dostlukları ve kadın dayanışmasıyla artık kendi yerlerinde sürdüreceklerini söyleyen Hilal Can ile Sevcan Arslan, hanımların güzelliğine güzellik katmak güç birliği yaptıklarını söylediler.
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