Bursalı fotoğrafçılar hem geziyor, hem çekiyor

Bursa’nın kültür sanat alanındaki en köklü sivil toplum kuruluşlarından Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği (BUFSAD) etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor.BURSA (İGFA) - Türkiye’nin en büyük ikinci fotoğraf derneği BUFSAD, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirdiği çekim gezisinde 25 üyesiyle birlikteİnegöl’ün köylerinde sonbaharın renklerini fotoğrafladı.

Yukarı Ballık Köyü, Tahtaköprü ve Yaylası, Fevziye köyü ve Fevziye Göleti’ninrehber eşliğinde ziyaret edildiği gezide sabahın ilk ışıklarıyla sisli manzarada model kullanılarak fotoğraf çekimleri yapıldı.

BUFSAD üyesi Veysel Kaya rehberliğinde,komposizyon ve kurgu önerileriyle Fevziye Göleti’ndesülük toplayan model çekimleri yapıldı. BUFSAD fotoğraf gezilerinin; rehber ve eğitmen eşliğinde gerçekleştirilmesinin çok yararlı olduğuna değinen katılımcılar, sonbaharın renklerini kadrajları ile ölümsüzleştirerek keyifli bir gün geçirdiler.

Gezilerin yanı sıra başlangıç ve ileri düzey fotoğraf seminerleri de verdiklerini dile getiren BUFSAD yönetim Kurulu Başkanı Serpil Savaş; gösteri, söyleşi ve sergiler ile her hafta Bursalı sanatseverler ile buluştuklarını belirtti. Türkiye’nin en uzun soluklu uluslararası fotoğraf festivaline Bursa’nın ev sahipliği yaptığına dikkat çeken BUFSAD Başkanı Savaş;Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyi işbirliği ile bu sene 12.sini 2-9 Aralık tarihleri arasında düzenleyecekleri Uluslararası Bursa Fotoğraf Festivali (BursaFotoFest) için Türkiye’deki tüm fotoğraf severleri Bursa’ya davet etti.