Bursalı esnaflar 'Sen üşüme! Yemeğin tüpü bizden' dedi

BESOB Yönetim Kurulu Üyesi ve Orhaneli Esnaf ve Sanatkar Odası Başkanı Mümtaz Aslan, depremzedeler için yeni bir kampanya başlattıklarını açıkladı.BURSA (İGFA) - BESOB’un 90 bin üyesi ile Bursa’nın en çok üyesi olan BESOB, depremzedeler için varını yoğunu harcıyor.



Deprem bölgesine bugüne kadar soba, katı yakacak, seyyar wc-banyo, çadır kentler kuran BESOB yeni bir kampanya daha başlattı.

Orhaneli Esnaf ve Sanatkar Odası öncülüğünde başlayan kampanya için Başkan Mümtaz Aslan; “Acılarımız büyüktür. Ülkemiz bu zorlukları birlik ve beraberlik içerisinde aşacağının işaretini vermiştir. Sizlere de esnafımıza da yaptığınız yardımlar için teşekkür ederim. Bölgeden gelen talep üzerine yeni bir kampanya daha başlatarak mutfak tüpü toplamaya başladık" çağrısında bulundu.

Başkan Aslan, kampanyaya tüm esnafların yanı sıra halkın da desteğini beklediklerini ifade ederek, "Lütfen duyarsız kalmayalım bağışlarda bulunalım. Kullanmadığınız boş tüpler dahi olsa onları da alacağız.” dedi.