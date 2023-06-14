Bursalı çevreciler Tirilye'de doğa için yürüdü

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Dünya Çevre Günü ve Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlendiği doğa yürüyüşü, Tirilye – Esence arasındaki eşsiz doğal güzelliklere sahip rotada gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Bursa’yı daha sağlıklı bir geleceğe taşımak adına altyapı ve çevre projelerine öncelik veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, çevre konusunda toplumsal duyarlılığı artırmaya yönelik etkinlikleri de hız kesmeden sürdürüyor.

5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Haftasını birbirinden farklı etkinliklerle geçiren Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Turizm ve Tanıtma Şube Müdürlüğü katkılarıyla, çevrecileri doğa yürüyüşünde buluşturdu.

Doğanın korunmasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla Tirilye - Esence arasında doğa yürüyüşü gerçekleştirildi. Profesyonel alan kılavuzu Nazif Makas ve beraberinde 55 kişi ile yapılan etkinlikte, Tirilye - Zeytin Düzü - Yel Değirmeni Tepe - Kapanca Limanı - Ketendere geçilerek 13 kilometrelik yürüyüşün ardından Esence'ye ulaşıldı.

Turizm ve Tanıtma Şube Müdürlüğü personeli Tarihçi Faruk Kurt tarafından güzergah üzerindeki tarihi değerler ve doğal güzellikler hakkında doğa severlere bilgiler verildi. ‘Çiçek dalında güzeldir’ sloganı ile çıkılan yolculukta doğaseverler yürüdükleri istikamette doğaya sadece ayak izlerini bırakma bilinci ile hareket etti.