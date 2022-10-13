Bursalı annelerden yeni döneme güçlü başlangıç

Türk Anneler Derneği Bursa Şubesi, yeni dönemin ilk toplantısında dört yeni üyeyi (TAD) ailesine kattı.BURSA (İGFA) - Kurulduğu 1959 yılından bugüne gerçekleştirdikleri sosyal projeler ve verdikleri burslarla binlerce kişinin hayatına dokunan TAD Bursa Şubesi, yoluna yeni dönemde de emin adımlarla devam ediyor.

Yeni çalışma sezonunun ilk toplantısını Başkan Sibel Gönülkırmaz yönetiminde Gastro Sanayi'de gerçekleştiren üyeler, yeniden bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.

TAD ailesinin iyilik hareketine destek vermek amacıyla derneğe yeni katılan dört üyenin resmi kabul törenlerinin yapıldığı gecede konuşan Başkan Gönülkırmaz, “Bu yıl daha etkin, daha büyük ve daha renkli etkinliklerle sosyal sorumluluk projelerimize start vereceğiz. Yine derneğimizin okuttuğu öğrencilere burs desteğimiz artarak devam edecek...” dedi.