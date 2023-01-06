Bursalı annelerden güzelleştiren buluşma
Türk Anneler Derneği (TAD) Bursa Şubesi üyeleri, yeni yılın ilk buluşmasını gerçekleştirdi. Aynı zamanda TAD üyesi olan Güzellik Uzmanı ve Estetisyen Özge Kazma, anneler sağlıklı zayıflama tüyoları verdi.BURSA (İGFA) - Bursa’nın en sosyal ve yardımsever sivil toplum kuruluşlarından olan TAD, 2023’ün ilk toplantısını ‘güzellik’ temasıyla gerçekleştirdi.
Nevale Özlüce’deki toplantının konuşmacı konuğu aynı zamanda TAD Bursa Şubesi üyesi olan Güzellik Uzmanı ve Estetisyen Özge Kazma idi.
Özellikle bölgesel zayıflama ve sağlıklı kilo verme konularında üyelerin merak ettikleri soruları yanıtlayan Kazma, 2023’ün herkesi daha da güzelleştirmesini diledi.
Organizasyondan elde edilen gelir, TAD Bursa Şubesi’nin okuttuğu üniversite öğrencilerine burs olarak bağışlandı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|16
|36
|2. Fenerbahçe
|16
|35
|3. Başakşehir
|16
|31
|4. Adana Demirspor
|16
|30
|5. Trabzonspor
|16
|29
|6. Beşiktaş
|15
|26
|7. Konyaspor
|16
|26
|8. Kayserispor
|16
|23
|9. Alanyaspor
|17
|21
|10. Karagümrük
|16
|19
|11. Giresunspor
|16
|19
|12. Gaziantep FK
|16
|18
|13. Kasımpaşa
|16
|18
|14. Ankaragücü
|16
|16
|15. Antalyaspor
|15
|16
|16. Hatayspor
|16
|16
|17. Sivasspor
|17
|15
|18. Ümraniye
|16
|11
|19. İstanbulspor
|16
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|18
|38
|2. Samsunspor
|18
|32
|3. Bodrumspor
|18
|32
|4. Keçiörengücü
|18
|32
|5. Bandırmaspor
|18
|31
|6. Pendikspor
|18
|30
|7. Rizespor
|18
|30
|8. Boluspor
|18
|30
|9. Manisa FK
|18
|28
|10. Sakaryaspor
|18
|25
|11. Göztepe
|18
|24
|12. Altay
|18
|21
|13. Erzurumspor
|18
|20
|14. Tuzlaspor
|18
|19
|15. Adanaspor
|18
|18
|16. Ö.K Yeni Malatya
|18
|15
|17. Denizlispor
|18
|15
|18. Altınordu
|18
|13
|19. Gençlerbirliği
|18
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|17
|44
|2. M.City
|17
|39
|3. Newcastle
|18
|35
|4. M. United
|17
|35
|5. Tottenham
|18
|33
|6. Liverpool
|17
|28
|7. Fulham
|18
|28
|8. Brighton
|17
|27
|9. Brentford
|18
|26
|10. Chelsea
|17
|25
|11. Aston Villa
|18
|22
|12. Crystal Palace
|17
|22
|13. Leicester City
|18
|17
|14. Leeds United
|17
|17
|15. Nottingham Forest
|18
|17
|16. Bournemouth
|18
|16
|17. West Ham United
|18
|15
|18. Everton
|18
|15
|19. Wolves
|18
|14
|20. Southampton
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|15
|38
|2. Real Madrid
|15
|38
|3. Real Sociedad
|15
|29
|4. Atletico Madrid
|15
|27
|5. Athletic Bilbao
|15
|25
|6. Real Betis
|15
|25
|7. Villarreal
|15
|24
|8. Rayo Vallecano
|15
|23
|9. Osasuna
|15
|23
|10. Valencia
|16
|19
|11. Mallorca
|15
|19
|12. Girona
|15
|17
|13. Almeria
|15
|17
|14. Getafe
|15
|17
|15. Real Valladolid
|15
|17
|16. Celta Vigo
|16
|16
|17. Cadiz
|16
|15
|18. Espanyol
|15
|13
|19. Sevilla
|15
|12
|20. Elche
|16
|4