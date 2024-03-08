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Bursalı annelerden eğlenceli 8 Mart kutlaması
YAŞAM 08.03.2024, 09:04
Türk Anneler Derneği (TAD) Bursa Şubesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü eğlence dolu bir geceyle kutladı.BURSA (İGFA) - Bursa’nın seçkin sivil toplum örgütlerinden olan ve bugüne dek gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projelerinin yanısıra verdikleri burslarla binlerce öğrencinin hayatına dokunan TAD Bursa Şubesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde renkli bir organizasyona imza attı.
Bongo Bar’da bir araya gelen TAD üyesi kadınlar, The Deep Band grubunun şarkılarıyla doyasıya eğlendi.
Gecenin ev sahipliğini üstlenen TAD Bursa Şubesi Başkanı Sibel Gönülkırmaz, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.
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|39
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|38
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|25
|30
|13. Manisa FK
|25
|28
|14. Adanaspor
|25
|26
|15. Şanlıurfaspor
|25
|24
|16. Tuzlaspor
|25
|24
|17. Altay
|25
|15
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|25
|7
|Takımlar
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|1. Liverpool
|27
|63
|2. M.City
|27
|62
|3. Arsenal
|27
|61
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|8. Newcastle
|27
|40
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|27
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|27
|25
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|27
|24
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|26
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|27
|13
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|13
|Takımlar
|O
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|1. Real Madrid
|27
|66
|2. Girona
|27
|59
|3. Barcelona
|27
|58
|4. Atletico Madrid
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|55
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|50
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|42
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|40
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|37
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|27
|24
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|27
|19
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|26
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|27
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