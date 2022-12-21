Bursalı annelerden 2022'ye renkli veda

Türk Anneler Derneği Bursa Şubesi üyeleri, yeni yıl kutlamasında bir araya geldi. 2022’yi keyifli bir organizasyonla geride bırakan anneler, yeni yıldan sağlık, mutluluk ve huzur diledi.BURSA (İGFA) - Sosyal sorumluluk projeleri ve öğrencilere verdikleri burslarla 2022’de en çok konuşulan sivil toplum örgütlerinden biri olan Türk Anneler Derneği (TAD) Bursa Şubesi üyeleri, Zenn Garden’da düzenlenen yılbaşı partisinde buluştu. Büyük ilgi gören kutlamada üyeler, 2022’yi geride bırakmanın tatlı yorgunluğunu üzerlerinden attı.

Davette geride kalan yılda dernekçe yapılan çalışmalarda etkin rol oynayan ve her türlü desteği esirgemeyen üyelere teşekkür eden TAD Bursa Şubesi Başkan Yardımcısı Sibel İstanbullu, 2023’ün herkese sağlık ve mutluluk getirmesini diledi. Gecenin sürprizini ise TAD üyelerinin oluşturduğu ve önümüzdeki günlerde büyük bir sosyal sorumluluk projesi için hazırlıklarını sürdüren ritm grubu yaptı.

Ellerinde darbukalarıyla sahnedeki yerini alan üyeler, verdikleri mini ritim solo konseriyle dostlarını eğlendirdi. Yetenekli anneler gecenin sonunda alkışlarla ödüllendirildi.