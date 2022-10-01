Bursalı anneler iyilik için çalışacak

Türk Anneler Derneği (TAD) Bursa Şubesi yönetimi, yeni çalışma dönemine basın mensuplarıyla bir araya gelerek başladı. Başkan Sibel Gönülkırmaz, verdikleri bursların yanısıra ‘Eğitim Ailede Başlar’ projesiyle özellikle köylerdeki annelere yönelik çalışmalar yapacaklarını kaydetti.BURSA (İGFA) - Kurulduğu 1959 yılından bu yana gerçekleştirdikleri sosyal projeler ve verdikleri burslarla binlerce öğrencinin hayatına dokunan TAD, yoluna emin adımlarla devam ediyor. Yeni çalışma dönemine basın mensuplarıyla birlikte giren TAD Bursa Şubesi yönetimi, Hacı Hasan Oğulları FSM’de düzenledikleri kahvaltıda projelerini kamuoyuyla paylaştı. Yaptıkları her proje ve buluşmadan elde edilen geliri sosyal faydaya dönüştüren TAD üyeleri adına konuşan Başkan Sibel Gönülkırmaz, bu yıl da üniversite öğrencilerine burs desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.

EĞİTİM AİLEDE BAŞLAR

Geçen yıl başlattıkları ve büyük ses getiren ‘Eğitim Ailede Başlar’ projesini bu yıl da sürdüreceklerini belirten TAD Bursa Şubesi Başkanı Sibel Gönülkırmaz, özellikle köylerdeki annelere ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Gönülkırmaz, “Bu projede uzman psikologları köylerdeki annelerimizle bir araya getirip, öğretici buluşmalara imza atıyoruz. Eğitime geleceğimizi şekillendirecek olan çocuklarımızı yetiştiren annelerden başlamak gerekiyor. Bu yıl daha çok anneye ulaşarak onlara dokunmak ilk hedeflerimizden biri...” dedi.