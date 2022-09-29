Bursagaz imarsız bölgelerden abonelik alımına başladı

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi’ndeki alt yapı çalışmalarını tamamlayan Bursagaz, abonelik başvurularını almaya başladı.BURSA (İGFA) - Bursagaz, doğal gaz ulaştırdığı Yıldırım ilçesinin Samanlı Mahallesi’nde abonelik kabul etmeye başladı.

Bursagaz’ın, abonelik işlemlerine başlayacak kullanıcılara yönelik yaptığı bilgilendirmeye göre, sokağından doğal gaz hattı geçen ve web sitemizde yayınlanan adreslerde oturan bölge sakinleri; yapı ruhsatı, tapu, bina bildirim kayıt dökümü, numarataj ve kimlik kartları ile Esentepe Kavşağı’ndaki Bursagaz Müşteri Hizmetleri Merkezi’nden doğal gaz abonelik işlemlerini yaptırabilecekler.

Yapı ruhsatı olmayan kişiler ise binaya ait tapu, elektrik veya su faturası (faturadaki adres güncel olmalı), bina bildirim kayıt dökümü, numarataj ve kimlik kartları ile abonelik için başvurabilecekleri belirten şirket, geçtiğimiz aylarda İznik’e bağlı Dırazali ve Orhaniye mahallelerini doğal gazla buluşturmuştu.

Şirket, yatırım çalışmalarıyla yıl bitmeden yaklaşık 5 bin haneye daha doğal gaz ulaştırmayı planlıyor.