Son Dakika

Bursa’da “Zeyniler Hınkalı” coğrafi işaret aldı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinin kapanış programı, Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Zeyniler Köyü’nde 12 kadın kooperatifinin düzenlediği, çok renkli sunumlar ve vatandaşlara yapılan lezzetli ikramlardan oluşan, farklı mutfak organizasyonları ile gerçekleştirildi

YAŞAM 28.05.2024, 12:08
Bursa’da “Zeyniler Hınkalı” coğrafi işaret aldı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinin kapanış programı, Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Zeyniler Köyü’nde 12 kadın kooperatifinin düzenlediği, çok renkli sunumlar ve vatandaşlara yapılan lezzetli ikramlardan oluşan, farklı mutfak organizasyonları ile gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Yıldırım’da Zeyniler Köyü’nün marifetli kadınları, tarihten günümüze gelen Ahıska Türkleri’ne ait Zeyniler Hınkalı'na coğrafi işaret tescili almayı başardı. Bursa Yıldırım Belediyesi’nin de kadınlara vermiş olduğu destek ile köy kadınlarının oluşturduğu Zeyniler Çalıkuşu Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Zeyniler Hınkalı'nın coğrafi işaret ile tescillenmesini sağladı.

ZEYNİLER HINKAL’I NE KAYSERİ NE DE KARS MANTISINA BENZER

Zeyniler Köyü’nden anneler canlı performans ile hazırladıkları coğrafi işaret tescilli Zeyniler Hınkalı’nın püf noktalarını anlatırken, “Atalarımızdan bize miras kalan Zeyniler Hınkalı ne Kayseri mantısına ne de Kars Hengeli’ne benzer. 13 büzgülü, hamuru ince ve ceviz büyüklüğünde kıyması olur. Zeyniler Hınkalı anlatılmaz, yenilir” diyerek, Bursa Zeyniler Hınkalı’nın diğer mantılardan farklılık gösteren özelliklerini vurguladılar.

KOOPERATİF BAŞKANI: ‘ZEYNİLER HINKALI ANLATILMAZ YENİLİR’

Zeyniler Çalıkuşu Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mahinur Makar, “Kayseri’nin mantısı, Kars’ın Hıngel’i var. Bursa'mızda da Zeyniler Hınkalı var. Hamurun inceliği, kıymasının harcı, özel marifet gerektiren 13 pileli büzgüsü, hamurunun çapı ve özellikle pişirilme sırasındaki hınkal toplarının suyun içinde dans etmesi ustalık gerektirir. Zeyniler Hınkalı anlatılmaz, Zeyniler Hınkalı yenilir” dedi.

BAŞKAN YILMAZ; KADINLARIMIZA DESTEK OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ise, “Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen Türk Mutfağı etkinlikleri kapsamında Yıldırım Belediyesi olarak Çalıkuşu Kooperatifimiz ile birlikte misafirlerimizi Zeyniler Köyü’nde ağırladık. Çalıkuşu Kooperatif’in Zeyniler Hınkalı’na aldıkları coğrafi işaretli yemeğini de burada sergileyip tanıtma fırsatı bulduk. Tüm kadın kooperatiflerimize ilham oluyoruz. Kadınlarımızı her alanda destekleyerek kadın elini şehrin ekonomisine ve sosyal yaşantısına daha fazla renk vermesine katkı sağlıyoruz” diye konuştu.

Bursa Yıldırım Belediyesi’nin destekleri Bursa Valiliği’nin koordinasyonu ile Türk Mutfağı Haftası’nın finali Yıldırım ilçesi Zeyniler Köyü’nde kadınların hazırladığı birbirinden lezzetli sofraları ile adeta lezzet şölenine dönüştü. Yıldırım ilçesi Zeyniler Köyü’ndeki Türk Mutfağı etkinliğine Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, “Çok zengin yemek kültürümüz var. İlimizde 34 tane coğrafi işaret alan ürünlerimiz bulunmakta. Bu ürünlerimizi markalaştırmak ve coğrafi ürünlerimizin sayısını artırmak için çalışmalarımız devam edecek” dedi. Türk mutfağından motiflerin sergilendiği etkinlikte protokol konuşmalarının ardından plaket takdimleri gerçekleştirildi.

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, “Çalıkuşu Romanı’nın geçtiği Zeyniler Köyü’ndeyiz. Buradaki kadın kooperatifimiz coğrafi işaretlerini aldılar. Bursa’nın onlarca coğrafi işaretli ürünü bulunmakta. Zengin bir mutfağa sahip Bursa gastronomi merkezi olma yönünde yerel yönetimlerimiz, belediyelerimiz ve bakanlığımız ciddi çalışmalara imza atıyorlar” şeklinde konuştu.

TÜRK MUTFAĞININ EN ÖNEMLİ KAHVALTI SUNUMLARI

Bursa Yıldırım Belediyesi’ne bağlı Zeyniler Köyü’nde 12 kadın kooperatifi üyeleri, coğrafi işaretli ürünlerinden oluşan onlarca kahvaltılıkları farklı konseptlerde hazırlayarak Türk mutfağının zenginliklerini sergileme fırsatı buldu.

Bursalı kadınlardan oluşan 12 kooperatif üyesi Türk mutfağının önemli kahvaltı sunumlarını sergileme şansı buldu. Kahvaltı sunumları arasında; Bursa Kahvaltısı, İkindi Kahvaltısı, Yer Sofrası, Yeni Gelin Sofrası, Konak Sofrası, Hıdırellez Kahvaltı Masası, Cumhuriyet Dönemi Kahvaltı Masası, Osmanlı Kahvaltı Masası, İç Anadolu Selçuklu Kahvaltı Masası gibi onlarca seçenek yer aldı.

Etkinlikte Bursa’nın coğrafi işaretli ürünleri olan Zeyniler Hınkalı, cevizli lokum, cantık, tahinli pide, yaprak sarması, gözleme gibi çeşit çeşit yiyecekler ikram edildi.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 38 102
2. Fenerbahçe 38 99
3. Trabzonspor 38 67
4. Başakşehir 38 61
5. Kasımpasa 38 56
6. Beşiktaş 38 56
7. Sivasspor 38 54
8. Alanyaspor 38 52
9. Rizespor 38 50
10. Antalyaspor 38 49
11. Gaziantep FK 38 44
12. A.Demirspor 38 44
13. Samsunspor 38 43
14. Kayserispor 38 42
15. Hatayspor 38 41
16. Konyaspor 38 41
17. Ankaragücü 38 40
18. Karagümrük 38 40
19. Pendikspor 38 37
20. İstanbulspor 38 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 34 75
2. Göztepe 34 70
3. Sakaryaspor 34 60
4. Bodrumspor 34 57
5. Ahlatçı Çorum FK 34 56
6. Kocaelispor 34 55
7. Boluspor 34 53
8. Gençlerbirliği 34 51
9. Bandırmaspor 34 50
10. Erzurumspor 34 44
11. Ümraniye 34 43
12. Manisa FK 34 40
13. Keçiörengücü 34 40
14. Adanaspor 34 39
15. Şanlıurfaspor 34 38
16. Tuzlaspor 34 38
17. Altay 34 10
18. Giresunspor 34 7
Takımlar O P
1. M.City 38 91
2. Arsenal 38 89
3. Liverpool 38 82
4. Aston Villa 38 68
5. Tottenham 38 66
6. Chelsea 38 63
7. Newcastle 38 60
8. M. United 38 60
9. West Ham United 38 52
10. Crystal Palace 38 49
11. Brighton 38 48
12. Bournemouth 38 48
13. Fulham 38 47
14. Wolves 38 46
15. Everton 38 40
16. Brentford 38 39
17. Nottingham Forest 38 32
18. Luton Town 38 26
19. Burnley 38 24
20. Sheffield United 38 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 95
2. Barcelona 38 85
3. Girona 38 81
4. Atletico Madrid 38 76
5. Athletic Bilbao 38 68
6. Real Sociedad 38 60
7. Real Betis 38 57
8. Villarreal 38 53
9. Valencia 38 49
10. Deportivo Alaves 38 46
11. Osasuna 38 45
12. Getafe 38 43
13. Celta Vigo 38 41
14. Sevilla 38 41
15. Mallorca 38 40
16. Las Palmas 38 40
17. Rayo Vallecano 38 38
18. Cadiz 38 33
19. Almeria 38 21
20. Granada 38 21