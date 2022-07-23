Bursa’da Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği coşkusu

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 5’incisi organize edilen Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği, birçok kültür-sanat ve spor adamı ile yüzlerce vatandaşın katıldığı törenle Keles-Kocayayla’da başladı.

BURSA (İGFA) – Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonunda Keles Belediyesi işbirliği ile Bursa Valiliği, Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Dünya Etno Spor Konfederasyonu, Türksoy ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin katkılarıyla hazırlanan 5. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği, renkli görüntülerle başladı. Cuma günü Cumhuriyet Caddesi’ndeki kortej yürüyüşüyle start alan, cumartesi ve pazar günleri devam eden Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği, tam bir kültür-sanat ve spor programı niteliği taşıyor. Orhan Gazi’nin Nilüfer Hatun’la evlendiği, Murad-ı Hüdavendigar’ın savaşa hazırlandığı alandaki programa, yurtiçi ve yurtdışından gelen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İki gün süren şenlik kapsamında atlı cirit ve kökbörü müsabakaları, rahvan binicilik, atlı okçuluk, atlı akrobasi gösterileri, Bursalı Şüca Okçuluk müsabakası, aba, kuşak, karakucak, şalvar ve yağlı güreşler, Alpagut savaş sanatları gösterileri yapıldı. Oluşturulan Ok meydanında ise vatandaşlar ok atma talimi yaparken, Türk okçuluğu atış teknikleri eğitimi de verildi. Geleneksel çocuk oyunları alanında ise aşık atma, körebe, ip atlama, yakan top, halat çekme, çuval yarışı oynayan çocuklar gönüllerince eğlendi. Enerji dozu yüksek parkurlardan oluşan macera parkurunda engellere karşı mücadele eden minikler, unutamayacakları bir gün geçirdi. Mangala ve mas güreşleri alanında düzenlenen eğitim ve müsabakalara katılan vatandaşlar da eğlenceli dakikalar yaşadı. Oba alanında yöresel konserler ve halk oyunları gösterileri düzenlenirken, Orhun Yazıtları replika alanında ise sözlü anlatım yapıldı. Arasta meydanında ise geleneksel el sanatları ve unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin uygulamaları gösterildi. İki gün süren ve şenlik havasında yapılan etkinlikler, kına alayı ve kına ateşinin yakılması, gelin alayı, mahalli sanatçıların yöre ezgileri, halk oyunları gösterileri, Ömer Faruk Bostan, Uğur Önür, Reyhan Ediş ve Ece Seçkin konserleriyle gün boyunca devam etti.

Mehter Takımı konseri, Kılıç Kalkan ve Alpagut Turan dövüş ekibi gösterisiyle başlayan programa, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Bursa Valisi Yakup Canbolat, MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, Bursa Milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Atilla Ödünç, Osman Mesten, Zafer Işık, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, MHP İl Başkanı Kalkancı, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Bilal Çakıcı, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı, Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konuşmaların ardından yağlı, şalvar, karakucak ve aba güreşi sporcuları tarafından gösteri maçları sergilendi. Başkan Alinur Aktaş ve beraberindekiler daha sonra hazırlanan alanı gezdi. Ok meydanına uğrayan Başkan Aktaş ve beraberindekiler, vatandaşlarla sohbet etti. Bilal Erdoğan alanda deneme ok atışı yaparken, protokol üyeleri daha sonra atlı okçuluk ve atlı akrobasi gösterilerini izledi. Ardından Oba Alanı’na uğrayan Başkan Aktaş ve beraberindekiler, çadırları tek tek gezerek katılımcılarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

“Doğu ve batı arasında köprüyüz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, geniş bir coğrafyada büyük Türk milleti olarak binlerce yıllık şanlı bir tarihe sahip olduğumuzu söyledi. Türkistan’dan Anadolu’ya gelişimizle birlikte de bu kutlu toprakları ebedî yurt edindiğimizi hatırlatan Başkan Alinur Aktaş, 1071’de Anadolu’yu fethederek bu toprakları bizlere ebedi vatan kılan Sultan Alparslan başta olmak üzere Selçuklu’ya ve Osmanlı’ya minnettar olduklarını söyledi. Ecdadın verdiği mücadeleler neticesinde dört kıtaya kol kanat gerdiklerini ifade eden Başkan Aktaş, “Hiçbir vakit, nereden geldiğimizi, neden geldiğimizi ve neyin mücadelesini verdiğimizi unutmadık, unutmayacağız. Biz doğu ile batı arasındaki en hayati köprüyüz. Ülkemizin geleceğe yön verme yeteneğinin sırrı burada yatmaktadır. Bugün Anadolu’da, Türkistan’da, Kafkasya’da, Sibirya’da, Orta Doğu’da, İran’da, Balkanlar’da, Çin’de milyonlarca kardeşimiz var. Farklı coğrafyalarda olsak da bizler aynı dili konuşan insanlarız. Hamurumuz aynı coğrafyada yoğruldu. Dilimizi, tarihimizi, kültürümüzü, gelenek ve göreneklerimizi, gittiğimiz her yere taşıyıp dünyanın ortak değerleri arasına kattık. Bir yandan ortak geçmişimizle uygarlığa katkıda bulunurken bir yanda da bizi biz yapan değerler etrafında buluşmalarımızı sürdürüyoruz. Bu sayede varlığımızı güçlendiriyor, cesaretimizi, gururumuzu, şerefimizi, misafirperverliğimizi, dürüstlük ve merhametimizi diri tutuyoruz” dedi.

“Bu geleneği yaşatmak boynumuzun borcu”

Atalarımızdan miras kalan geleneksel sporların sadece bir spor dalı olmadığını, içinde bir kültürü barındırdığını dile getiren Başkan Aktaş, Türk dünyasını Bursa’da, Kocayayla’da bir araya getiren de bu kültürün yaşatılma gayreti olduğunu belirtti. Ata sporlarının, ecdadımızın yüzlerce yıldır barış ve savaş dönemlerinde zinde kalmak için oynadıkları oyunlardan oluştuğunu söyleyen Başkan Aktaş, “Binlerce yıl öncesinden gelen, geleneksel değerlerimiz ve oyunlarımız, inançlarımızla, örf ve adetlerimizle şekillenip, bizim kimliğimizin bir parçası oldular. Bu geleneği yaşatmak, geleceğe taşımak bizim boyun borcumuzdur. Amacımız, Türk milletinin gönül birlikteliğini ve kardeşliğini güçlendirmek, ortak Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmaktır. 5 bin yıldır barışta ve savaşta uygulanan ecdat yadigârı ata sporlarımızın ve diğer kültürel etkinliklerin bu güzide yaylamızda hayat bulmasına katkıda bulunan kurum ve kuruluşlarımıza hassaten teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Türkiye öncü oluyor

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa’da 5’incisi düzenlenen Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği’nde emeği geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Keles Belediyesi başta olmak üzere tüm kurumlara teşekkür etti. Türk dünyasının enerjilerini aynı kapta birleştirmesinin, aralarındaki ilişkileri güçlendirmesinin önemine değinen Bilal Erdoğan, Türk dünyasındaki birlikteliğin milyonlarca soydaşımız için büyük önem taşıdığını söyledi. Türk dünyasının yakınlaşmasını ve güç birliği yapmasını bazı kesimlerin istemediğini dile getiren Erdoğan, “Birlikteliğimizi istemeyenler her dönemde olmuştur ve olmaya devam edecektir. Bunlara rağmen bizler aramızdaki bağları güçlendireceğiz. Etnospor olarak dünyadaki geleneksel sporları yaşatmak için çalışıyoruz. Çalışmalarımızda Türk dünyasındaki ülkeler büyük yer kaplamaktadır. Bugün Rusya Yakutistan’daki Saha Türkleri mas güreşini ve diğer geleneksel sporları yaşatırken, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan’da kardeşlerimiz kökbörü sporunu oynuyor. Anadolu’da yağlı, şalvar, aba güreşleri, cirit, atlı okçuluğumuz gibi birçok spor yaşatılıyor. Türkiye, ilk defa ata sporumuz olan okçulukta Mete Gazoz ile birlikte büyük başarı elde etti. Bugün 4 federasyon geleneksel sporlarımızı yönetiyor. Türkiye’de geleneksel sporlarımıza çok ciddi bir ilginin olduğunu görüyoruz” dedi.

Yakın zamanda dünyanın en büyük geleneksel spor etkinliği olan 4. Dünya Göçebe Oyunları’nın, Bursa İznik’te yapılacağını hatırlatan Bilal Erdoğan, geleneksel sporların olimpiyatları olan bu programla Bursa’yı ve İznik’i hakkıyla tanıtacaklarını söyledi. Yine yakın zamanda Ahlat Malazgirt’te geleneksel spor oyunlarını sergileyeceklerini anlatan Erdoğan, “Bu sporlardaki yapılanmamız her geçen sene gelişerek devam edecektir. Birer hobi olmaktan çıkıp, birer kurumsal spor yapısı olmaya doğru ilerliyoruz. Türkiye, geleneksel sporların geliştirilmesinde öncü olmaya devam edecektir. Yerel yönetimlerimizin de geleneksel sporlara sahip çıkması çok önemli. Kocayayla’daki Ata Sporları Şenliği’nde emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, 5’incisi yapılan Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği’nin hayırlı olmasını diledi. Millet olarak varoluşumuzdan bu yana bedensel faaliyetlerimizin bizler için önemli bir faaliyet olduğunu söyleyen Vali Canbolat, sporun Türk kültüründe oldukça önemli yeri olduğunu belirtti. Bu kültürün Kocayayla’da düzenlenen şenliklerle yaşatılmaya çalışıldığını söyleyen Canbolat, programda emeği geçenlere teşekkür etti.

MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, organizasyonu gerçekleştiren Bursa Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere tüm kurum ve kişilere teşekkür etti. Ata sporlarına sahip çıkılmasının son derece önemli olduğunu söyleyen Ataman, “Bu önemli sorumluluk hepimizin omuzlarındadır. Günümüzde ata sporlarımızın tüm branşlarına büyük ilgi olması bizleri sevindiriyor. Bu sporların yaygınlaştırılması, toplumun tüm kesimlerinde benimsetilmesi konusunda örnek çalışmalar yapan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Programda emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

Bursa Milletvekilleri Osman Mesten, Kocayayla’nın Osmanlı ve Türk tarihi açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Yüzyıllarca Türkmen şölenlerinin yapıldığı bir istişare mekanı olduğunu söyleyen Mesten, günümüzde de başta Ata Sporları Şenliği olmak üzere birçok programla Türklerin buluşma mekanı olmaya devam ettiğini ifade etti. Mesten, şenliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür eti.

TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Bilal Çakıcı, Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanını alan Bursa’nın çok güzel etkinliklere ev sahipliği yaptığını ifade etti. Ata Sporları Şenliği’nin düzenlemesinde emeği geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ve Keles Belediyesi’ne teşekkür eden Çakıcı, vatandaşların iki gün boyunca keyifli bir atmosferde vakit geçireceğini dile getirdi.

Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, Osmanlı Devleti’nin kuruluş aşamasında Osman Gazi ve Orhan Gazi’nin Bursa’yı fethetmeden önce son hazırlıklarını yaptıkları Kocayayla’da Türk dünyasını ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Orhan Gazi’nin Nilüfer Hatun’la düğünün yapıldığı bir mekanda birbirinden farklı sporların şenlik havasında yapıldığını belirten Keskin, organizasyonda emeği geçen başta Bursa Büyükşehir Belediyesi olmak üzere herkese teşekkür etti.