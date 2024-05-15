Bursa’da parklar yaza hazır

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk alanında bulunan 85 park, Tarım Peyzaj AŞ ekipleri tarafından bakım, budama ve çiçek dikim çalışmalarıyla yaz aylarına hazır hale getiriliyor.BURSA (İGFA) - ‘Daha yeşil bir Bursa’ için kolları sıvayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanında bulunan parklarda yaz hazırlıklarına başladı. Tarım Peyzaj AŞ ekipleri, Bursalıların daha huzurlu ve temiz ortamlarda vakit geçirmesi amacıyla 85 parkın temizliğini düzenli olarak yaparken, çiçekler ve çeşitli bitkilerle de görsel şölen oluşturuyor.

Toplam 9 milyon metrekarelik yeşil alanın düzenli temizliğinin yanında ilaçlama, çalı ve ağaçların budanması, süs havuzlarının bakımları da profesyonel ekipler tarafından gerçekleştiriliyor.

Yaz mevsiminin getireceği enerjiyi Bursa’nın yeşiliyle bütünleştirerek vatandaşların nefes alabilecekleri farklı alanlar açmayı da planlayan Büyükşehir Belediyesi, yenilikçi peyzaj uygulamalarıyla insanların hem doğayla iç içe olmasını hem de estetik ve kültürel olarak güzel bir bakış açısı kazandırmayı amaçlıyor.