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Bursa’da ‘Birlikte Yüzyıl’ sergisi

YAŞAM 19.02.2024, 16:37
Bursa’da ‘Birlikte Yüzyıl’ sergisi

Cumhuriyet’imizin kuruluş yıllık serüveninde önemli yeri olan sanayi kurumlarının, eğitim ve gerçek insan hikâyelerinin anlatıldığı, küratörlüğünü Prof. Dr. Önder Küçükerman’ın üstlendiği “Cumhuriyetin 100 Yıllık Endüstriyel Mirası; Birlikte Yüzyıl” sergisi, Merinos Tekstil Müzesi’nde izlenime açıldı.BURSA (İGFA) -Bursa’da altyapıdan ulaşıma kadar birçok çalışmayı hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehrin kültür-sanat hayatına da katkı sunmaya devam ediyor. Siemens Türkiye tarafından kurgulanan ve küratörlüğünü Prof. Dr. Önder Küçükerman’ın üstlendiği “Cumhuriyetin 100 Yıllık Endüstriyel Mirası; Birlikte Yüzyıl” sergisi, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin işbirliğinde Merinos Tekstil Müzesi’nde düzenlenen törenle sanatseverlerle buluştu.

100 yıllık Cumhuriyet’in kuruluş hikâyesinde önemli yeri olan Sümerbank Merinos Fabrikası başta olmak üzere sanayi kurumlarının, eğitim ve gerçek insan hikâyelerinin anlatıldığı sergide, Gemlik Suni İpek Fabrikası’nın ve Merinos Fabrikası’nın açılışında Mustafa Kemal Atatürk’ün el yazısıyla yazdığı anı defteri de yer alıyor. Fabrikada dokunan kumaş kartela örnekleri, çeşitli konfeksiyon ürünleri, fabrika dahilinde kullanılan kredi fişleri ve Sümerbank Yıldız Porselen Fabrikası damgalı porselen örneklerinin izlenime sunulduğu sergide, Siemens Türkiye’nin arşivinden Erken Cumhuriyet Dönemi’ne ait belge ve objelerin yanı sıra 1872 yılında kullanılan telgraf makinesi, ayaklı radyo, telefon da bulunuyor.

Açılış töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız, Merinos Fabrikası’nın Türkiye ve Bursa için büyük anlam taşıdığını söyledi. Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla kurulan Merinos Fabrikası’nın şehre ekonominin yanında sosyal ve kültürel anlamda da büyük katkı sunduğunu belirten Yıldız, böylesine anlam yüklü bir mekânda özel bir sergiye ev sahipliği yapmanın da mutluluk verici olduğunu dile getirdi. Serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Yıldız, Bursalıları sergiyi gezmeye davet etti.
Küratör Önder Küçükerman, Mustafa Kemal Atatürk tarafından açılan Merinos Fabrikası’nın ülke ve Cumhuriyet tarihindeki önemini anlattı. Serginin Bursa’ya taşınmasındaki çok anlamlı olduğunu belirten Küçükerman, katkılarından dolayı Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Siemens Türkiye Kurumsal İletişim ve Kamu İlişkileri Direktörü Özlem Özkaya, serginin Cumhuriyet’in ilk yıllarında zorlukların nasıl aşıldığını ve milli ekonomiyi için nasıl bir strateji izlendiğini ortaya koyduğunu ifade etti.

Sümerbank Merinos Fabrikası’nın kuruluşunun 86.yılı olması vesilesiyle Bursa’ya taşınan sergi, 15 Şubat-15 Mayıs tarihleri arasında Merinos Tekstil Müzesi’nde ziyaret edilebilecek.

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