Bursa’da Bileciklilerin sayısı 40 bin kişiye ulaştı

Bursa’da Bileciklileri bir çatı altında buluşturma hazırlanan Bursa Bilecikliler Derneği Bilecik Nüfusuna kayıtlı Bursa’da yaşayan 40 bin kişi olduğunu açıkladı.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Bursa’da 2006 yılında kurulan ve yaptığı birçok etkinlikle Bilecik kültürünü Bursa’da tanıtımı gerçekleştiren Bursa Bilecikliler Derneği Bursa’da yaşayan bütün Bileciklileri derneklerine üye olmayı Bursa’da birlik ve beraberliği sürdürmeyi amaçlıyor.

Bursa’da düzenledikleri yardım kampanyalarıyla yardım ve dayanışma faaliyetlerini sürdüren Bursa Bilecikliler Derneği Yönetimi ve üyeleri ihtiyaç sahipleri vatandaşların yanında olmayı sürdürüyor.

Dernek çalışmaları hakkında bilgiler veren Bursa Bilecikliler Derneği Başkanı Erdoğan Mısırlı, yaptığımız sosyal ve kültürel etkinliklerle Bursa’da Bilecik’i en güzel şekilde tanıtıyoruz ifadesinde bulunup, çalışmalarımızda en büyük destekçimiz Pazaryeri Belediye Başkanımız Zekiye Tekin’dir diye konuştu.

"Bursa’da 40 bin Bilecikli hemşehrimiz yaşıyor" diyen Başkan Mısırlı, “TÜİK’ten aldığımız verilere göre Bursa’da 40 bin Bilecikli hemşehrimiz var. Bunların 26 bini Pazaryeri ilçemiz nüfusuna kayıtlı. 4 bini Bilecik Merkez, 4 bin Gölpazarı ilçemize ve diğer ilçelere kayıtlı 6 bin vatandaşımız yaşıyor. Dernek yönetimi arkadaşlarımız ile birlikle Bursa’da yaşayan hemşehrilerimize ulaşıp dernek bünyemize katıyoruz” dedi.