Bursa’da 8 dilde Mevlid-i Şerif okundu

UNESCO ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2022 yılının “Süleyman Çelebi Yılı” ilan edilmesi nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde, Süleyman Çelebi’yi anma ve mevlit geleneği etkinlikleri çerçevesinde 8 dilde Mevlid-i Şerif okundu.BURSA (İGFA) - Bursa Merinos AKKM Osmangazi Salonu'nda düzenlenen programda Türkçe, Arapça, Boşnakça, Kazakça, Çerkezce, Kürtçe, Gürcüce ve Arnavutça olarak Mevlid-i Şerif okunarak, farklı kültürler ortak gelenekte bir araya getirtildi.

Mevlid geleneğinin devam ettirilerek toplumsal hafızaya katkı sunması hedeflenen anlamlı etkinlik, vatandaşlar tarafından pür dikkat takip edildi.

Bursa’nın manevi mimarlarından, yazdığı eserleri dünyaya yayılan Süleyman Çelebi'nin vefatının 600’üncü yılında, Bursa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde Süleyman Çelebi resim sergisi ve akademisyenlerin dahil olduğu sempozyumlar da düzenlendi. Süleyman Çelebi’nin Çekirge’deki türbesinde anma programı organize edildi. Mevlid geleneğinin yaşatıldığı organizasyona; Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, rektörler ile yerli ve yabancı akademisyenler katıldı.

KÜLLİYEDE GERİ SAYIM

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın manevi değerlerinin çok fazla olduğunu hatırlatarak, en özellerinden birinin de Süleyman Çelebi olduğunu vurguladı.

Mevlidin Türkçe’nin ibadethanelere girişine vesile olduğunu, bu nedenle de önemli bir sembol olduğunu kaydeden Başkan Aktaş, Süleyman Çelebi’nin kabri arkasında 62 yıldır belediye başkanlık konutu olarak kullanılan alana kazandırılacak Süleyman Çelebi Külliyesi için de geri sayımın başladığını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdürü Fetullah Bingül ise, "Şehrimiz 2022 yılında Türk Dünyası Kültür Başkenti seçildi. Şehrimizi tanıtabilmek ve anlatabilmek noktasında, kültürel değerlerimizi hem kendi içimizde yaşatmak hem de dünyaya anlatıp vitrine çıkarmak adına, ulusal ve uluslararası organizasyonlar düzenliyoruz" dedi.