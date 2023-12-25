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Bursa’da 2024'e LÖSEV ile merhaba

YAŞAM 25.12.2023, 10:56
Bursa’da 2024'e LÖSEV ile merhaba

LÖSEV’in öncülüğünde yeni yıl kutlamaları Bursa'da Mudanya Montania Special Class Hotel’de gerçekleştirildi. Gönüllüler lösemi ve kanser hastası çocuklar için masal kahramanları olduBURSA (İGFA) - LÖSEV ile birlikte lösemili ve kanser tedavisi gören çocuklar ve aileleri yeni yılı umut içinde karşılıyor.

LÖSEV- Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, çocukların yeni yıla umut ve sevinçle girmesi için gıda, giyim, oyuncak ve nakit yardımlarını artırdı. Türkiye çapında hastanelerde yatan, tedavisi devam eden çocukları ziyaret ederek onlara yeni yıl hediyelerini ulaştırıyor. Başta Ankara Merkez olmak üzere, Türkiye’nin dört bir yanında yeni yıl kutlamaları düzenleyerek çocukları mutlu etmeye devam eden Vakıf, Türkiye’nin birçok ilindeki Lösemi ve Kanser ile mücadele eden minikleri de unutmadı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde müzikli eğlence programı eşliğinde neşe ile yeni yıldan 'sağlık' dileyen çocukların mutluluğu katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.

Yeni yıla umutla birlikte merhaba diyen lösemili çocuklar dans edip şarkılar söyledi.

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