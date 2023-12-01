Bursa Zoo 25 yaşında

Bursa’da yaklaşık 206 bin metrekarelik alanda 138 türden bini aşkın hayvana ev sahipliği yapan ve yılda 1 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlayan Hayvanat Bahçesi’nin kuruluşunun 25’inci yılı çeşitli programlarla kutladı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nin 25’inci yaşı, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Hayvanat Bahçesi Koordinatörü Erdem Saker, Belediye Meclis üyeleri, öğretmenler ve çok sayıda öğrencinin katılımıyla kutlandı. Tanıtım filminin oynatıldığı programda, tiyatro gösterisiyle çocuklara hayvanları koruma konusunda bilgiler verildi.

Bursa Hayvanat Bahçesi’nin 11 gölet, 2 bin ağaç, 50 çalı bitkisi ve 150 bin yer bitkisiyle vatandaşların nefes alacağı önemli bir alan olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 25 yıl önce Bursa Hayvanat Bahçesi’nin dünya standartlarında projelendirilerek 206 bin metrekarelik alanda halkın hizmetine açıldığını söyledi.

Hayvanların rahatı için her türlü imkanın sağlandığını ifade eden Başkan Aktaş, “Ziyaretçilerimiz burada doğaya olan özlemlerini giderdikleri gibi farklı hayvan türlerini de görme imkanına sahipler. ‘Tanı-Sev-Koru’ temasıyla hayvan sevginin yanı sıra çevre bilinci de verilmeye çalışılıyor. Amacımız, doğaya sahip çıkmanın, canlıları korumanın önemini anlatmak. Hizmete alacağımız timsah barınağı ile Hayvanat Bahçemizdeki tür sayısı 138’e yükselecek. Tüm ekip arkadaşlarıma özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Bursa Hayvanat Bahçemizin 25’inci yılı hayırlı olsun” dedi.

Hayvanat Bahçesi’nin 25’inci yılını kutlamaktan dolayı mutluluk duyduğunu dile getiren Erdem Saker, belediye başkanlığı yaptığı dönemden önce hep doğayı resmetme fikri taşıdığını dile getirdi. Bu resimde Botanik Parkı ve Bursa Hayvanat Bahçesi’nin yer aldığını anlatan Saker, “Hayvanat bahçemiz, Avrupa standartlarında hizmet veriyor. Proje safhasından itibaren Avrupa Hayvanat Bahçeleri Birliği’nin üyesi olarak onların uzmanlığı nezaretinde kuruldu. Bursa’mızın ticari kurumlarına Hayvanat Bahçemize olan desteklerinden ötürü teşekkür ederim. Bursa’mız Hayvanat Bahçesine sahip çıkıyor, 25’inci yılı kutlu olsun” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Alinur Aktaş tarafından Hayvanat Bahçesine destekte bulunan firma yetkililerine plaket takdim edildi.

Timsah barınağı açılışının ardından ise Bursa Hayvanat Bahçesi’nin 25’nci yılı pastası kesildi.