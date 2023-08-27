Bursa Yldırım'da 'Rumeli Gecesi'

Bursa'da Yıldırım Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlediği Anadolu Kültür Şöleni, Kaplıkaya Cazibe Merkezi’nde ‘Rumeli Gecesi’ ile devam etti.BURSA (İGFA) - Rumeli yöresi oyunları ile başlayan geceye Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen, AK Parti il ve ilçe yöneticileri, Tüm Rumeli Dernekleri Federasyonu Başkanı Şaban Gülşen (RUMELİFED) ve Bursa Kosova, Arnavutluk ve Makedonya Muhacirleri Kültür Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin İşcan ile çok sayıda davetli katıldı.

EL ELE GÖNÜL GÖNÜLE

Anadolu Kültür Şöleni ile sadece Anadolu’nun değil Balkanların, Kafkasya’nın zenginliklerini Yıldırım’a taşıdıklarını ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım, farklı nedenlerden dolayı Anadolu’dan, Balkanlar’dan ve Kafkasya’dan şehrimize göç edenlerin ilk menzilidir. Dolayısı ile bu yörelerin bu coğrafyaların kültürünü, geleneğini, değerlerini anlamadan Yıldırım’ı anlayamaz ve anlamlandıramayız. Bizim en büyük zenginliğimiz Yıldırım’a taşınan kültürel ve sosyal değerlerimiz. Hepimizin ortak paydası Yıldırım’da işte bu birlik ve beraberliğimizin yansıması olan Rumeli Gecesi’nde sizlerle olmaktan dolayı mutluyum. Bizim dili, dini, kültürü, derisinin rengi farklı olsa da umudunu ülkemizin başarısına bağlamış yüz milyonlarca dostumuz var. Rumeli’nin neresine gidersek gidelim Türkiye’nin taşına toprağına selam eden akıncı çocuklarımız var. Rumeli, bizler için çok önemli. Türkiye’nin gözü kulağı ve eli daima o coğrafyadadır. Kardeşlerimiz bize şanlı tarihimizin, ecdadımızın emaneti. En şanlı günlerin aziz hatıraları. Aramızdaki bağı güçlü tutmak bizler için son derece önemli. Balkanlar başta olmak üzere gönül coğrafyamızın dört bir yanına hicret ederek burayı kendinize vatan kılan kardeşlerimizin desteğiyle ülkemizi bugünlere ulaştırdık. Milletçe el ele gönül gönüle vererek ülkemizi kalkındırmaya, ekonomimizi güçlendirmeye devam edeceğiz” dedi.

Yıldırımlıların yoğun ilgi gösterdiği gece, sevilen sanatçı Rumeli Semih konseriyle devam ederken, katılımcılar doyasıya eğlendi.