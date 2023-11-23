Bursa Yıldırımlılar başkanından memnun mu? Söz vatandaşta...

Bursa'nın Osmangazi'den sonra en büyük ilçesi Yıldırım'da halkın nabzını tuttuk. Yıldırım ilçesinde yaşayan vatandaşlar, Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'dan ve hizmetlerinden memnun mu? Söz vatandaşta…Esmanur GÜLBAHAR - Musa YEŞİLDAĞ - Melih KAYACI - Herkes Duysun

BURSA (İGFA) - Yıldırım sakinleri genel olarak belediye başkanından memnun olduklarını belirterek, "Memnunum ama kentsel dönüşüm tek sorun. 28 senedir kentsel dönüşüm yapılacağı söyleniyor ama daha yeni Mevlana Mahallesi’nden başlandı. Bu konuda memnun değiliz." dedi.

Bir vatandaş ise kaldırımların fazla yer kaplamasından sıkıntı çektiğini belirterek, "Baktığımız zaman yayalardan çok taşıt var, bana mantıksız geliyor. Yollar daha daralmış oluyor. Bunun dışında belediyenin hizmetleri güzel." ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLER ULAŞIM VE KÜTÜPHANE SİSTEMİNDEN ŞİKAYETÇİ

Abonman ücretlerinden dert yanan bir öğrenci ücretsiz abonman isterken, "Ben 10. sınıfa başlarken abonman parası 120 liraydı, 11. sınıfa geldim 200 lira abonman parası veriyorum, cebimde 10 lira var bu durumdan şikayetçiyim." dedi.

Öğrenciler aynı zamanda belediyelere ait kütüphanelerin randevulu olduklarını ama randevu almakta zorlandıklarını belirttiler.

Bulundukları bölgede doğalgaz için kazı yapıldıktan sonra yolların eski haline getirilmediğinden şikayet eden bir vatandaş ise "Doğalgaz çekileli 6-7 ay oldu ama yollar çamurdan geçilmiyor. Doğalgaz hizmeti almak için gittim, bin türlü bahane çıkarttılar, onların hepsini hallettim. Bu sefer de bana 3 ay sonra geleceğim kutu koyacağım buraya, dediler. Akıl var mantık var ben bu kışta 3 ay doğalgazsız nasıl bekleyeceğim?" şeklinde dert yandı.

Vatandaşlar ayrıca belediye hizmetlerinden memnun olduklarını ama parkların pis olduğunu, aynı zamanda parkta ihtiyaçlarının giderilmesi için tuvalet yapılması gerektiğini belirttiler.