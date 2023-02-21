Bursa Yıldırımlı minik kalplerden kardeşlerine destek

AFAD koordinasyonunda yürütülen yardım çalışmalarına, Bursa'nın Yıldırım ilçesinde de destek olmaya devam ediliyor.BURSA (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından depremzedelere yönelik insani yardım çalışmaları devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi Kreşi öğrencileri, afet bölgesindeki çocuklara gönderilmek üzere en sevdiği kıyafetleri, oyuncakları ve atıştırmalıkları kolilere doldurdu. Çizdikleri resimlerle de afetzedelerin acılarını paylaşan minikler, depremin akranları üzerindeki etkisini bir nebze olsun hafifletebilmeyi amaçlıyor.