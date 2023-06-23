Bursa Yıldırımlı çocuklar doyasıya eğlendi

Bursa'da Yıldırımlı çocuklar, Yıldırım Belediyesi Karne Şenliği’nde doyasıya eğlenerek, bir yılın yorgunluğunu attılar.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle öğrenciler için karne şenliği düzenledi.

Kaplıkaya Cazibe Merkezi’nde gerçekleştirilen ve ulusal çocuk oyunlarının yer aldığı etkinliklerde çocuklar, yüz boyama etkinlikleri, drama oyunları, tiyatro gösterileri, mini konserler, sihirbaz gösterileri ile doyasıya eğlendi. Özellikle çocukların çok sevdiği Kaptan Pengu ve Arkadaşları ile Canım Arkadaşım Çocuk Tiyatrosu ve Volkan Öğretmen Çocuk Konseri çocuklar tarafından yoğun ilgi gördü.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Çocuklarımız yoğun bir öğretim yılını geride bıraktı. Bizlerin de çocukken dört gözle beklediği yaz tatiline, evlatlarımızın eğlenerek mutlu bir şekilde tatillerine başlamaları için böyle bir etkinlik düzenledik. Çocuklarımızın gözündeki mutluluğu görmek, buna vesile olmak bizi onlardan çok mutlu etti” dedi.