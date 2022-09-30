Bursa Yıldırım’da 'yayalara saygı'

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek ve sürücü duyarlılığını arttırmak amacıyla, ülke genelinde eş zamanlı “Yayalara Öncelik, Hayata Saygı Duruşu” etkinliği gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı tarafından trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarını azaltmak amacıyla önceki yıllarda da düzenlenen “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın”, “Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz” ve “Yayalar Kırmızı Çizgimiz” kampanyalarının ardından bu yıl da “Trafikte Her Yıl Daha İyiye” mottosu doğrultusunda “Yayalara Öncelik Duruşu, HAYATA SAYGI DURUŞU” sloganıyla yaya önceliğine yönelik farkındalık çalışması gerçekleştirildi.

Bursa Yıldırım Merkez İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleştirilen etkinliğe Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, Yıldırım Belediye Başkanı Sayın Oktay Yılmaz, Yıldırım İlçe Jandarma Komutanı Jan.Kd.Bnb. Murat Korkmaz , İlçe Emniyet Müdürü Volkan Şen,Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Harun Öz ve çok sayıda öğrenci katılım sağladı.

Etkinlik kapsamında ana güzergâhlar üzerinde ışıksız yaya geçitleri kırmızıya boyanırken, Yıldırım Kaymakamı Metin ESEN ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz Bursa Yıldırım Merkez İmam Hatip Lisesi’nin önünde bulunan yaya geçidini kırmızıya boyadı.

Yıldırım Merkez İmam Hatip Lisesi öğrencileri sürücüleri yaya yollarından geçerken dikkatli olmaları, yayalara saygılı olmaları gerektiği konusunda bilgilendirdi.