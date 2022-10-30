Bursa Yıldırım vatandaşı yerinde dinliyor

Bursa'da Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, mahalle mahalle gezerek vatandaşların görüş ve önerilerini dinliyor, sorunlara yerinde çözüm üretiliyor.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Ekim ayında Değirmenlikızık, Ertuğrulgazi, Meydancık, Namazgâh, Emirsultan, Millet, Karapınar, Yıldırım ve Şükraniye mahallelerini ziyaret ederek ilçe sakinleriyle buluştu.

İstişarelerin ve görüş alışverişlerinin temel alındığı buluşmalarda Başkan Oktay Yılmaz, mahallelerin eksikleri ve sorunları hakkında ilçe sakinlerinden bilgi alıp yapımı tamamlanan ve devam eden projeleri de yerinde inceledi.

Başkan Yılmaz, “yerinde ve birlikte yönetim” anlayışı ile çalıştıklarını ve vatandaşların sorunlarını çözmek için sokak sokak gezdiklerini söyledi.

Yıldırım’da göreve geldikleri günden bu yana “ortak akıl” vurgusu yaptıklarını belirten Başkan Yılmaz, mahalleleri gezmeye, vatandaşlarla buluşmaya ve Yıldırım'ı sahadan yönetmeye devam edeceklerini kaydetti.