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Bursa Yıldırım Sinandede'de geleneksel buluşma

YAŞAM 01.01.2023, 13:26
Bursa Yıldırım Sinandede'de geleneksel buluşma

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Sinandede Mahallesi’nde yıllardır süregelen ve pandemi nedeniyle ara verilen geleneksel mahalle buluşmaları 2022 yılı Ekim ayı sonunda yeniden başladı.BURSA (İGFA) -  Sinandede Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği öncülüğünde 30 Ekim 2022 tarihinde Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, Yıldırım İlçe Emniyet Müdürü Volkan Şen katılımları ile yeniden başlayan etkinlikler kapsamında 2023 yılının ilk sabah çorbasının konuğu AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve İl Yönetimi oldu.

Sinandede Mahalle Muhtarı İsmail Koca, Sinandede Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Emin Engin, Sinandede Gençlik Başkanı Görkem Bayraktar, Sinandede esnafları ve ileri gelenleri öncülüğünde yürütülen etkinlikler Bursa’ya örnek nitelikte sosyal buluşmalara dönüştü.

Sinandede mahalle halkının ve gençliğinin ortak desteklediği projeler kapsamında Bursaspor maçlarında tribünleri dolduran, hafta sonları sabah namazı sonrası çorba ikramları, İstanbul Camileri ve Ayasofya ziyareti, Kızılay kan bağışları, çeşitli dönemlerde erzak ve burs yardımları, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) Anma Etkinliği ve Mevlit akabinde pilav ikramı gerçekleştirildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa Milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu ve Refik Özen, Siyasetçi Mustafa Bozbey ile Sanayici İş Adamı Selim Yedikardeş’i 2022 yılı etkinlikleri kapsamında ağırlayan Sinandede Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yönetimi, son olarak AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile birlikte Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Fahrettin Bilgit ile Başkan Vekilleri Fahrettin Tüccaroğlu ve Bahattin Korkmaz’ı ağırladı.

Sinandede Mahallesi’nde gerçekleştirilen 2023 yılının ilk buluşmasında AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve beraberinde Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Fahrettin Bilgit ile Başkan Vekilleri Fahrettin Tüccaroğlu ve Bahattin Korkmaz’ı ağırlayan Sinandede Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği etkinlikleri ile göz doldurmaya başardı.

Bursa’da sosyal sorumluluk ve mahalle kültürü açısından önemli etkinliklere imza atan Sinandede Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin çalışmalarını yakından takip ettiğini ifade eden AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, “Bu kadar lezzetli çorba ve bolca duayı gördükten sonra buraya her zaman gelmek lazım diye düşünüyorum. Maşallah etkinliklerinize gelmeyen yok. Hepimize hayırlı bir sene diliyorum. Mahalle kültürünü önemsiyoruz. Pandemi sonrasında insanlık olarak bireysel ve toplumsal iletişimlerimizde sorunlar yaşadık. Türkiye’nin en önemli değeri toplum birlikteliğidir. Sinandede Bursa’ya örnek mahallelerimizden. Toplumun mihenk taşı olan mahallelerimizde vatandaşımızı duyma ve onlarla mahallelerinde buluşma ortamı sağlayan Sinandedeli hemşehrilerimin hepsini tebrik ediyorum. AK Parti iktidarları ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ulaşımdan sağlığa her alanda devrim niteliğinde adımlar atıldı. Yerli otomobilimiz TOGG, şehir hastanelerimiz, yollar ve savunma sanayi markalarımız ile Türkiye Yüzyılında güçlüyüz. Türkiye’nin birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu şu dönemde Sinandede Mahallemizin sabah çorbasında sizlerle birlikte olmak keyif verici. Birlik, beraberlik ve dua ile aşamayacağımız engel yok. Türkiye’nin ve Bursa’nın yarınlarında Milletimizin birlikteliği var. 2023 yılında bizlerde çorba günlerine katkı koymak isteriz. 600 yıllık bu geleneği koruyarak genç nesillere aktardığınız için hepinize müteşekkiriz” dedi.

BİLGİT: MAHALLE VE ESNAF BİRLİKTELİĞİNE ÖRNEK SİNANDEDE

Sinandede Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği öncülüğünde 2023 yılının ilk sabah çorbasına katılım gösteren Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Fahrettin Bilgit; “Esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın birlikte hareket ettiği buluşmaları sosyal medya ve basından takip ediyoruz. Sinandede Mahallesindeki birliktelikte esnaflarımızın alınterini ve katkılarını görmekten kıvanç duydum. Esnaflarımız ve vatandaşlarımız ile birlikte ülke olarak aşamayacağımız bir engel yok. Türkiye’nin yeni yüzyılının ve yeni yılın hepimize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Mahalle ve esnaf birlikteliğine örnek olarak göstereceğimiz Sinandede Mahalle buluşmalarının 2023 yılında da devam etmesi için üzerimize ne düşerse yapmaya hazırız” dedi. 

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