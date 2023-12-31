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Bursa Yıldırım MTAL öğrencileri Onkoloji'deki çocuklara moral oldu

YAŞAM 31.12.2023, 10:37
Bursa Yıldırım MTAL öğrencileri Onkoloji'deki çocuklara moral oldu

Bursa'da Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Halkla İlişkiler Alanı "Yeni Yıl Sana Ne Getirsin" kampanyası kapsamında kanser hastası çocuklara sevgi dolu hediyeler verdi.BURSA (İGFA) - Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Halkla İilişkiler alanı, "Yeni Yıl Sana Ne Getirsin" adIı bir proje düzenledi. Bu anlamlı proje kapsamında Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Bölümünde tedavi gören çocukların yeni yıldan dilekleri topladı ve onlara küçük hediyeler hazırlandı.

Tedavi süreci devam eden kanser hastası çocuklara okulun tüm öğretmenleri tarafından  yeni yıl hediyeleri alındı. Bununla beraber farklı hastalıklara sahip oyun çağı çocuklarına da oyuncaklar alındı. Kampanya süresince toplanan hediyeler bizzat Halkla İlişkiler alanı öğretmen ve öğrencileri tarafından  çocuklara  teslim edildi.

Yeni yılda sevdiklerimizle yaptığımız hediyeleşme ritüelinden ilham alan bu kampanya; toplumda dayanışma ve sevgi ruhunu desteklemenin yanı sıra, hastanede tedavi gören çocukların moral ve motivasyonunu artırmayı hedefliyor. Ayrıca bu etkinlik ile kampanyaya destek veren öğrencilerin  empati ve yardımlaşma duygularını geliştirmeyi ve topluma karşı duyarlı bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunuyor.

Kampanya koordinatör öğretmenleri Alim Ataş ve Ayşenur Aksu Gürsoy,  "Bu proje ile ulaştığımız çocukların sevgi dolu bakışları ve hediyelerin dağılma esnasındaki mutlulukları tüm çalışmanın mahsulünü verdiğini bize gösterdi. Onlarla geçirdiğimiz vakit, unutulmazdı! Küçücük bedenleri ile kendilerinden büyük bir hastalıkla savaşıyorlar ama asla pes etmiyorlar. Hepsi ümitli, hayat dolu...Her bir çocuğumuza şifa diliyoruz” dedi.

Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ömer YILMAZ:  “ Günümüzde sosyal sorumluluk projeleri daha değerli hale gelmektedir. Bu anlamda birçok konuda faydalı çalışmalar yapılmakta biz kurum olarak bu hayata değer katan projelere her türlü desteği vermekteyiz. Okulumuz Halkla İlişkiler alanı toplumsal duyarlılığı artırmayı amaç edinen bu proje ile çok sayıda kanser hastası çocuğun yüzünü güldürmeyi başardı. Böyle anlamlı bir projeyi okulumuza kazandırdığı için alanımız öğretmen ve öğrencilerine teşekkür ediyorum. Ayrıca projenin başından sonuna kadar tüm süreçlerinde desteğini esirmeyen Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalite ve Destek Hizmetleri Müdürlüğüne de teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

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