Bursa Yıldırım meslek sahibi yapıyor

Bursa'da Yıldırım İstihdam Kompleksi, hem ihtiyaç duyulan nitelikli insanların yetiştirilmesine rehberlik ediyor hem de işverenlerin ihtiyaç duyduğu personele erişmesine olanak sağlıyor.BURSA (İGFA) - Yıldırım İstihdam Kompleksi’ne sadece iş arayanlar değil, aynı zamanda Bursa’nın önde gelen şirketleri de ihtiyaçları doğrultusunda vasıflı veya yetiştirilmek üzere vasıfsız işçi almak için müracaat ediyor. Yıldırım Belediyesi tarafından düzenlenen istihdam fuarları ile hem iş arayanın hem de işverenin yüzü gülüyor.

İşverenlerin sektör bazında ve meslek gruplarına göre ihtiyaç duydukları iş alanlarında işçi bulmalarına yardımcı olmak için ücretsiz mesleki eğitimler düzenleyen Yıldırım Belediyesi, Yıldırım Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi’nde sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanları yetiştirerek yeni istihdam alanları oluşturuyor.

Özellikle genç istihdamını arttırmak için 18-30 yaş arası gençlere ücretsiz teknik eğitim kursları düzenleniyor. İstihdam açığı olan meslek gruplarında gençlerin becerilerinin geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yürüten Yıldırım Belediyesi, başta tekstil olmak üzere, otomotiv ve makine sektörüne nitelikli ara eleman yetiştirilerek kalıcı istihdamın sağlanması amacıyla çalışmalar yürütüyor.

3 YILDA 18 BİN 495 KİŞİYE İŞ

Yıldırım İstihdam Merkezi aracılığıyla 2022 yılının ilk 7 ayında 81’i engelli olmak üzere toplamda 5 bin 758 kişinin işe yerleştirilmesine öncülük ettiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “3 yılda 18 bin 495 hemşehrimizin iş sahibi olmasına öncülük ettik. Yıldırım’da hiçbir vatandaşımızın işsiz kalmasına göz yummayız. Halkımızın mutluluğu için ekip arkadaşlarımızla var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.”