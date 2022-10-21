Bursa Yıldırım'ın çehresi parklarla güzelleşiyor

Bursa'da Yıldırım Belediyesi’nin Şükraniye Mahallesi’ne kazandırdığı Ahmet Taner Kışlalı Meydan Parkı, yeni çehresi ile bölge sakinlerinin buluşma noktası haline geldi.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların kent genelinde huzur ve güven içinde dinlenip çocukları ile zaman geçirebileceği park ve yeşil alanların sayısını artırmaya devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi, ilçenin çehresini değiştirecek çalışmalar kapsamında, 3,5 yıl içinde Balaban Mesire Alanı’nı ve Büyükşehir Belediyesi eliyle Vakıf Bera Kent Parkı’nı vatandaşların hizmetine sundu.

Yıldırım Belediyesi, bu süre zarfında ilçeye 21 adet park kazandırırken 34 mahalle parkını baştan aşağı yeniledi. Gerçekleştirdiği yeşil alan projeleriyle ilçenin yaşam kalitesine katkı sağlayan Yıldırım Belediyesi, Şükraniye Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Meydan Parkı’ndaki çalışmalarını da tamamladı. Mahalle sakinlerinin huzuru için her ayrıntının düşünüldüğü sosyal alanlarda bisiklet parkı, özel tasarım oyun aletleri içeren kauçuk oyun alanı, spor alanı, oturma birimleri, dinlenme alanları, yürüyüş yolu ve donatı elemanları yer alıyor.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, vatandaşların dinlenmeleri, spor yapmaları ve yeşil doku içinde çocuklarıyla hoşça vakit geçirmeleri adına ilçeye yeni yeşil alanlar ve parklar kazandırdıklarını söyledi. İlçenin çehresini güzelleştirecek parkları vatandaşların hizmetine sunduklarını aktaran Başkan Yılmaz, belediye binasının hemen yanına kazandırılan parkta çocukların neşeyle oyun oynarken diğer taraftan hemşehrileri dinlenme alanlarında keyifli vakit geçirdiğini söyledi.