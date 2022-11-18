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Bursa Yıldırım'ın çehresi kentsel dönüşümle değişiyor

YAŞAM 18.11.2022, 14:35
Bursa Yıldırım'ın çehresi kentsel dönüşümle değişiyor

Bursa Yıldırım'da modern bir yaşam alanı oluşturulacak Çınarönü Mahallesi Rezerv Yapı Alanı Kentsel Dönüşüm Projesi’nin temeli törenle atıldı.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi’nin, Çınarönü Mahallesi’nde 13 dönümlük alanda gerçekleştireceği kentsel dönüşüm projesinin temeli düzenlenen tören ile atıldı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene; AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Yıldız, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, AK Parti il ve ilçe yöneticileri, muhtarlar, mahalle sakinleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kentsel dönüşümün sadece Yıldırım ve Bursa’nın değil Türkiye’nin en önemli gündem maddelerinden birisi olduğunu ifade etti.

Başkan Yılmaz, kentsel dönüşümün artık bir zorunluluk olduğunu dile getirerek, “Ülkemizin ve şehrimizin depremselliği göz önünde bulundurulduğunda kentsel dönüşümü bir tercihten ziyade zorunluluk olarak görüyoruz. Neredeyse ilçemiz kurulduğundan beri 30 yılı aşkın süredir gündemimizde olmasına rağmen kentsel dönüşüm konusunda istenilen sonuçları alamıyoruz. Bunu irdelediğimizde ise dönüşümün önündeki temel problemin yapısal sorunlar olduğunu gördük ve ağırlığımızı bu noktaya verdik. Ankara’da yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde bakanlığımızın da desteği ile kentsel dönüşümün önündeki bu yapısal engeli kaldırarak, tüm Türkiye’de dönüşümün önünü açacak olan kanun değişikliğine öncülük ettik” değerlendirmesinde bulundu.

YILDIRIM YENİLENİYOR

Kentsel dönüşümü zorunluluk olarak görmelerine rağmen, dönüşüm projelerinde zorlayıcı, dayatmacı bir anlayışı kesinlikle kabul etmediklerinin altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Dönüşüm konusunda bizim olmazsa olmazımız; hemşerilerimizin rızasıdır diğer bir ifadeyle gönüllük. Bu anlayış ile 3 bin 100 hektarlık planlanabilir alanı bulunan ilçemizde 2019-2022 döneminde 184 hektarlık alanda planlama çalışmalarını tamamladık. Tapu yılı ilan ettiğimiz 2022 yılında 651 hektarlık alandaki imar planı ve imar uygulaması çalışmalarını tamamlayarak beş yıllık yönetim dönemimiz içerisinde planlanabilir alanda yüzde 27 oranında tapu yenilemesi yaparak hak sahiplerine imar parseli tapularını teslim etmiş olacağız” dedi.

Yıldırım’da her mahallenin her bölgenin kendine has özellikleri bulunduğunu hatırlatan Başkan Yılmaz, kentsel dönüşüm projelerini hazırlarken bu özellikleri göz önünde bulundurduklarını vurguladı.

Mevlâna bölgesinde ‘yerinde dönüşüm’ modeli uygularken bu gün burada taşıma yöntemi ile dönüşüm gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Yılmaz, "Mollarap Mahallemizde yaşanan heyelandan sonra bölge riskli alan ilan edilerek hemşehrilerimiz evlerinden tahliye edilmişti.  Tahliye edilen 140 binadan 127’sinin hak sahipleri ile satın alma yolu ile anlaşma sağlayarak bu binalarının yıkımını gerçekleştirdik. 13 adet bina sahibi ile Çınarönü Rezerv Yapı Alanı’ndaki taşınmazların teklifi ile uzlaşma sağladık. Böylece Hem Çınarönü’nde modern bir şehir oluşturuyor, hem de kaynaklarımızı doğru kullanarak, ilçemize, şehrimize değer katacak önemli bir yatırımı Yıldırım’a kazandırıyoruz” diye konuştu.

Çınarönü mahallesinin, yıllar boyunca devam eden düzensiz göç ve plansız yapılaşmadan en fazla muzdarip olan bölgelerden olduğunu da aktaran Başkan Yılmaz, "Bu proje bölgedeki kentsel dönüşüm çalışmalarımıza örnek teşkil ederek, dönüşüm hamlemize ivme kazandıracak” dedi.

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