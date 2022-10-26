Bursa Yıldırım engel tanımıyor

İnsan odaklı belediyecilik anlayışıyla çalışmalar yürüten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 2022-2023 yılı Engelsiz Yaşam Okulu açılış programına katıldı.BURSA (İGFA) - Engelli ve dezavantajlı bireylerin topluma kazandırılmaları ve sosyalleşmelerine katkı sağlamak amacıyla 2012 yılından bu yana çalışmalar yürütülen Engelsiz Yaşam Okulu’nda yeni dönem başladı.

2022-2023 yılı Engelsiz Yaşam Okulu açılış programına Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç ve İlçe Halk Eğitim Müdürü Mustafa Korkmaz katıldı.

Açıldığı günden bu yana 10 bin 700 özel gereksinimli bireyin yaşamına dokunulan Engelsiz Yaşam Okulu’nda ‘Müzik Akademisi’, ‘El Sanatları’ ve ‘Engelsiz Mutfak’ olmak üzere 3 alanda toplamda 13 branşta eğitim veriliyor. Sene boyunca verilen eğitimler ile; özel çocukların ve vatandaşların sosyal, psikolojik, kültürel gelişimleri desteklenirken öğrencilerin iyi olduğu alanlar keşfedilip yetenek sınavlarına hazırlanmalarına destek olunuyor. İlgi alanlarına göre tesiste eğitim alan Yıldırım’ın özel bireyleri; güzel sanatlar lisesine, konservatuvarlara ve üniversitelere yönlendiriliyor. Ayrıca belli bir aşamaya gelen ve çalışabilir durumda olan öğrenciler ise destekli istihdam projesi kapsamında istihdama kazandırılıyor. Yine merkezde, engelli ve dezavantajlı bireylerin ailelerine de eğitim ve seminerler verilerek ebeveynlerin karşılaştıkları güçlüklerin ortadan kaldırılması amacıyla çalışmalar yürütülüyor.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, göreve geldikleri günden bu yana gönül belediyeciliği ilkesiyle insan hayatının her alanına hizmet götürüp kırılgan noktaları sevgi, iyi niyet ve samimiyetle kuvvetlendirmeye çalıştıklarını söyledi. Başkan Yılmaz, ilçede yaşayan her bireyin hayatına dokunmak istediklerini belirterek, “Yıldırım Belediyesi olarak yüzlerde hiç eksilmeyecek tebessümler oluşturmak için çalışıyoruz. Biz büyük bir aileyiz. Hemşehrilerimizin dertleriyle dertleniyor, sorunlar çözüme kavuşunca mutluluk duyuyoruz. Tüm bu icraatlar ‘Engelsiz Kent Yıldırım’ kimliği ile birebir uyuşuyor. Tarihi mirası, kültürü ve değerleriyle Yıldırım’ın ruhuna da çok yakışıyor” dedi.

Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç de, Milli Eğitim olarak üzerimize düşen görevleri yapmaya çalıştıklarını söyledi. İlçe Halk Eğitim Müdürü Mustafa Korkmaz da, eğitime verdiği katkılardan ötürü Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a teşekkür etti.