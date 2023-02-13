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Bursa Yıldırım deprem bölgesinde tek yürek

YAŞAM 13.02.2023, 10:24
Bursa Yıldırım deprem bölgesinde tek yürek

Bursa Yıldırım Belediyesi deprem bölgesindeki çalışmalarına aralıksız sürdürüyor. Arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra bölgede barınma sorununun çözümü için bir yandan konteyner kent kurulurken depremzedelere her gün 4 bin kişilik sıcak yemek veriliyor.BURSA (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli deprem felaketlerinin ardından tüm mesaisini deprem bölgesine yoğunlaştıran Yıldırım Belediyesi ekiplerinin çalışmalarına destek olmak için bölgeye giden Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa’ya döndü.

Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerini ileten Başkan Yılmaz, Başkan Mehmet Çınar ile birlikte çadır kurulumu yapan Yıldırım Belediyesi ekiplerini ziyaret etti. Ardından Kahramanmaraş’ta gece gündüz demeden saha faaliyetlerini sürdüren Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi ile bir araya gelen Başkan Oktay Yılmaz, kahramanlara teşekkür etti.

İLK ANDAN İTİBAREN BÖLGEDEYİZ

Malatya’da 300 konteynerden oluşan bir yaşam merkezinin kurulacağını aktaran Başkan Yılmaz, “Tüm imkanlarımızla deprem bölgesindeyiz. İnsanlarımızın yaralarını biraz olsun hafifletmek, yaralarına merhem olmak için çaba sarf ediyoruz. Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde 4 noktada her gün 4 bin kişilik sıcak yemek ikramı yapıyoruz. Ayrıca 3 çöp toplama kamyonu ve 9 personel temizlik çalışmaları da yürütüyoruz. Depremin ilk gününden itibaren 35 tır yardım malzemesi bölgeye gönderdik. Yıldırımlıların da desteği ile bölgeye yarımlarımız devam edecek. Bölgede, personelimiz ve görevlilerden oluşan 350 kişilik ekibimiz çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yaşadığımız bu büyük felaketi dayanışmayla aşacak, yaralarımızı birlikte saracağız. Bir hayata dokunabilmek, bir sevince ortak olabilmek için belediye olarak tüm mesai ve performansımızı deprem bölgesine yoğunlaştırdık. Amacımız bir fazla can kurtarmak ve depremin yaralarını en hızlı şekilde sarmak” diye konuştu.

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