Bursa Yıldırım'dan seferberlik

10 ili etkileyen depremlerin yaralarının sarılması için adeta seferberlik başlatan Yıldırım Belediyesi, Bursa'dan bölgeye, arama kurtarma ekipleri, yardım malzemeleri, gönüllü personel, iş makineleri göndermeye devam ediyor.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve Gaziantep, Malatya, Batman, Bingöl, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Adana, Osmaniye, Hatay’da da yıkımlara neden olan depremler sonrasında seferberlik etti.

Depremin yaralarının sarılması ve bölge sakinlerine destek olmak için çalışmalarını yoğunlaştıran Yıldırım Belediyesi’nin yaşanan felaketin hemen ardından bölgeye sevk edilen 30 kişilik Arama Kurtarma Ekibi, arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Bununla birlikte 120 kişilik gönüllü ekibi, iş makineleri ve yardım malzemeleri de deprem bölgelerine sevk edildi. Depremzedelere sıcak yemek sağlayacak 5 kişilik mutfak ekibi de bugün deprem bölgesine gönderildi.