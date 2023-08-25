Bursa Yıldırım'dan Samsun çıkarması

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş insanları ile birlikte Samsun’a çeşitli ziyaretlerde bulundu.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Samsun Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis’i makamında ziyaret etti.

Başkan Yılmaz’a, AK Parti İl Yöneticisi İrfan Akkaya, Yıldırım Belediye Meclis Üyesi ve Yıldırı Samsunlular Dernek Başkanı Şenol Çulcu, Bursa Vezirköprülüler Dernek Başkanı Muhterem Demir, İş İnsanı Bekir Aşçı eşlik etti.

Yıldırım’da çok sayıda Samsunlu bulunduğunu aktaran Başkan Yılmaz, “Biz ilçe olarak demografik, sosyal ve kültürel özelliklerimizle adeta Türkiye’yiz. Yıldırım, Anadolu’nun yanı sıra gönül coğrafyamızın farklı bölgelerinden insanımıza ev sahipliği yapıyor. Bu da bizim en büyük zenginliğimiz. Bugün hemşehrilerimizle birlikte kurtuluş meşalesinin yakıldığı Samsun’umuzu ziyaret ettik. İbrahim Sadık Edis’e gösterdiği misafirperverlikten dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Yıldırım Belediye Başkanı ve heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, “Hemşehrilerimizin doğum yeri Vezirköprü olsa da doydukları yer Yıldırım. Dolayısı ile bu bizim aramızda ayrı bir bağ oluşturuyor. Bu gönül bağımızı organik hale getirecek iş birliği projeleri hakkında faydalı görüşmeler gerçekleştirdik” diye konuştu. Daha sonra esnaf ziyareti yapan Oktay Yılmaz, Köprülü Numan Paşa Anıtı, Fazıl Ahmet Paşa İlçe Halk Kütüphanesi’nde incelemelerde bulundu. Başkan Yılmaz ayrıca 17. Geleneksel Kunduz Yağlı Güreşleri’ne katıldı.