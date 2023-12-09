Bursa Yıldırım'dan Filistin'e tam destek

Bursa Yıldırım Belediyesi, Filistin’e destek programı düzenledi.BURSA (İGFA) - Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen program kapsamında Değirmen Gençlik İyilik Ekibi Gönüllüleri, geliri Filistin’e gönderilecek kermes organizasyonu hayata geçirdi. 27 okuldan yaklaşık 120 iyilik elçisinin organize ettiği kermesten gün sonunda yaklaşık 100 bin TL yardım toplandı. Yine Engelsiz Yaşam Okulu öğrencileri işaret diliyle Filistin temalı gösteri gerçekleştirdi. ‘Muna’ filmi katılımcıların beğenisine sunulurken sahnelenen ‘Filistin Hakkında Konuşmalıyız’ adlı tiyatro oyunu tam not aldı.

FİLİSTİNLİ MERYEM’İN HİKÂYESİ, İZLEYENLERİ GÖZYAŞINA BOĞDU

Yıldırım Belediyesi’nin ev sahipliğinde Tiyatro Ankebut tarafından sahneye konulan, Tiyatro Sanatçısı Nurdan Albamya İnce'nin yazıp oynadığı "Filistin Hakkında Konuşmalıyız" adlı tiyatro oyunu vatandaşlar tarafından büyük bir beğeni toplarken, oyundan etkilenen davetliler gözyaşlarını tutamadı. İşgalci İsrail güçleri tarafından evinden zorla çıkarılmaya çalışılan, bu uğurda büyük bir mücadele veren Filistinli Meryem Ebu Najma’nın gerçek hayat hikâyesini konu alan 70 dakikalık tek kişilik tiyatro oyunu baştan sona büyük bir ilgiyle izlendi. Filistinli Meryem'in hayatını sahneye taşıdığı oyunda; Filistin’de yaşanan ortak acıları, işlenen insanlık suçlarını ve Mescid-i Aksa’nın özgürlüğü için verilen mücadeleleri gözyaşları içinde izledi. Yıldırımlı tiyatro severler, oyunun sonunda Tiyatro Sanatçısı Nurdan Albamya İnce’yi yüksek performansını ayakta alkışlayarak ödüllendirdi. Yıldırım Belediyesi Başkan Yardımcısı Taner Taştekin, oyun sonunda sahneye çıkarak Nurdan Albamya İnce’ye çiçek takdim ederek performansından dolayı sanatçıyı tebrik etti.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanındayız. 75 yıldır İsrail’in zulmü karşısında sadece ve sadece yüreklerindeki imanın gücüyle haklı mücadelesi ile bizlere örneklik gösteren, inançlarını ve vatanlarını savunurken şehit düşen kardeşlerimize rabbimden rahmet diliyor ve bu mücadelede yaralanan gazilerimize acil şifalar diliyorum. İnsanlığın ve Müslümanların haysiyetini koruma görevini üstlenen onurlu Filistin halkına şükranlarımı sunuyorum” dedi.