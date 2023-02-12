Bursa Yıldırım'dan depremzedelere 'konteyner kent'
Türkiye’yi yasa boğan depremin ardından AFAD koordinasyonuyla hemen harekete geçen Yıldırım Belediyesi, deprem bölgesinde yaraları sarmaya devam ediyor.BURSA (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından tüm gücünü afet bölgesine aktaran Yıldırım Belediyesi, depremzedeler için ayni yardımlar haricinde bölgede İçişleri Bakanlığı izni ve AFAD koordinasyonunda Konteyner Kent kuruyor.
Deprem bölgesindeki acil ihtiyaçtan dolayı yakın bölgelerde konteyner alanı inşa edip depremzedelere yardım eli uzatacaklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Kalıcı deprem konutlarından önce vatandaşlarımızın barınma ihtiyacının karşılanması için konteyner kent kuruyoruz. İçerisinde banyo, lavabo ve mutfak bulunan 300 konteyner evin önümüzdeki hafta Malatya’ya sevkini yapacağız. Ayrıca evlerin içerisine ısıtıcı ve acil ihtiyaçlarla ilgili takviyelerde de bulunacağız. Konteyner kent projesinin 2. etap çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Tüm hemşehrilerimizi depremden zarar gören vatandaşlarımıza sıcak bir yaşam alanı sunacak 0 veya 2. el konteyner bağışına davet ediyorum. Milletimizin üzüntüsünü ve sevincini birlikte paylaşacağız” dedi.
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