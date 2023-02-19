Bursa Yıldırım'dan depremzede çocuklara oyuncak morali

Bursa'da Yıldırım Belediyesi, ‘Asrın felaketi’ olarak nitelendirilen depremlerin ardından ‘Yıldırım’dan Sevgi Eli’ sloganıyla afet bölgesindeki minikler için oyuncak kampanyası başlattı.BURSA (İGFA) - Depremin yaralarının bir an önce sarılması için seferber olan Yıldırım Belediyesi, depremzede çocukları da unutmadı.

Başlatılan kampanya ile toplanacak oyuncak, kitap, resim defteri ve boya kalemleri, bölgedeki deprem mağduru çocuklara ulaştırılacak. Kampanyaya destek vermek isteyen Yıldırımlı vatandaşlar yeni veya sağlam ürünlerini Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’ndeki bağış noktasına bırakabilecek.

7’den 70’e tüm vatandaşları ‘Yıldırım’dan Sevgi Eli’ kampanyasına davet eden Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Çocuklarımızı yaşadıkları bu büyük travmadan biraz olsun uzaklaştırmak amacıyla oyuncak kampanyası başlattık. Evlatlarımıza depremi hatırlatmayan oyuncaklar, masal ve boyama kitapları, boya kalemleri, kitap ve benzeri oyun malzemeleri ulaştırarak depremin oluşturduğu korkuyu bir nebze olsun azaltmak istiyoruz. Çocuk oyunla iyileşir, oyunla kendini tedavi eder. Depremzede kardeşlerinin derdiyle dertlenen ve afetin yaşandığı ilk andan itibaren destek olan büyük Yıldırım ailemize ve tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.