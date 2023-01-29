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Bursa Yıldırım'dan büyük ustaya vefa

YAŞAM 29.01.2023, 17:30
Bursa Yıldırım'dan büyük ustaya vefa

Bursa'da Yıldırım Belediyesi, 60 yılı aşkın süredir kaleme aldığı fikir eserleriyle, günümüz edebiyatının önemli isimlerinden biri olan şair, yazar Metin Önal Mengüşoğlu’na vefa programı düzenledi ve yazarın kaleme aldığı ‘Bursa Çarşısında Kervan Eğledim’ kitabının tanıtımını gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, bu çağın direniş satırlarından birini oluşturan, Bursa için önemli bir değer olan şair ve yazar Metin Önal Mengüşoğlu’na vefa programı düzenledi.

Bursa Teknik Üniversitesi Turkuaz Salonu’nda yapılan organizasyonda Yıldırım Belediyesi Kültür Yayınları arasında basımı yapılarak yayın hayatına kazandırılan ve Yazar Mengüşoğlu’nun kaleme aldığı, ‘Bursa Çarşısında Kervan Eğledim’ kitabının tanıtımı yapıldı.

Harput Türküleri ile başlayan program Yıldırım Belediyesi tarafından hazırlanan ve Metin Önal Mengüşoğlu’nun edebi yönü, sanatsal ciheti, bireysel tecrübeleri, bilgi ve birikimlerinin hazırlandığı 35 dakikalık belgesel gösterimi ile devam etti.

“MEDENİYETİMİZİN YANSIMASI BİR ÇINAR”

Metin Önal Mengüşoğlu’ndan mümkün olduğunca fazla istifade edebilmek, onun birikiminden, fikirlerinden ve aydınlığından yararlanabilmek için gayret ettiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz,  her düşünürün hayatında, yaşadığı şehirler ve o şehirlerin üzerinde bıraktığı izlerin önemli olduğunu söyledi. 

Metin Önal Mengüşoğlu, Harput türkülerinin kulağına çok erken yaşlarda değdiğini ifade ederek, "Anneannem Kuran okurdu kırık Harput hançeresi ile. O Kuran sesi de öteki kulağıma dokundu. Sonrasında hayatımın hemen hemen en büyük zevki yazmak değil okumak oldu. Okumak önce kitaba yönlendiriyordu sonra da alana itiyordu beni. Ömrüm boyunca şiirlerimde, öykülerimde, denemelerimde hassasiyet gösterdiğim en önemli husus tevhit ve şirk mücadelesinde tevhidin yanında yer almak idi. Şirke dair çok önemli bir hassasiyet geliştirip toplumumu, halkımı şirke dair uyarmak istikametinde olmuştu. Bütün kalbimle bütün bu övgüleri tevhide irca ediyorum. Mücadele ve kavgama irca ediyorum. Bu hüsnü şehadetler elbette son derece kıymetli. Bir arzum daha var. Sizden önce defnedilirsem o musalla taşındaki tabutumun önünde de böyle bir hüsnü şehadette bulunun. Programı tertip eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a ve ekibine, yalnız bırakmayan dostlara sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

Önceki dönem Kültür ve Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı ise, “ Değerli Yıldırım Belediye Başkanımız Sayın Oktay Yılmaz’a böyle bir geceyi tertip ettiği ve bizleri böyle bir geceye davet ettiği için çok teşekkür ediyorum. Mehmet Doğan ağabeyin söylediği gibi bizim kardeşliğimiz biraz dergi kardeşliği ile başladı. Ama ondan önce bizim 51 sene önce deneme dergisi kardeşliği var. Metin Önal Mengüşoğlu’nu biz 1971 yılında Eskişehir’de çıkardığımız deneme dergisindeki şiirleriyle tanıdık. O, şiirimizin ve edebiyatımızın delikanlısı dostumuz. Değerli başkanımız Oktay Yılmaz’a bu dostluğu tazelemeye ve bir kere daha bizleri bir araya getirmeye vesile olduğu için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Süleyman Çelik ve Bursa Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Beyhan Bayhan konuşmalarında edebiyata ve Bursa'ya katkılarından dolayı Metin Önal Mengüşoğlu’na teşekkür ederken Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ı da düzenledikleri vefa programı vesilesiyle tebrik etti.

Program, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın Metin Önal Mengüşoğlu’na hediye takdimi ile sona erdi.

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