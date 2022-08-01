Bursa Yıldırım'daki geleneksel şenlikte Başkan Yılmaz çocuklarla oynadı

Bursa'da Yıldırım Belediyesi’nin, hızla gelişen teknolojiyle birlikte unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarının yaşatılması ve çocuklara öğretilerek sevdirilmesi amacıyla düzenlemiş olduğu ‘Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği’ tüm hızıyla devam ediyor.BURSA (İGFA) - Binlerce çocuğun keyifli vakit geçirdiği ‘Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği’nin yeni durağı geçtiğimiz aylarda ilçeye kazandırılan Balaban Mesire Alanı oldu.

Etkinliğe katılan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, binlerce çocuğun tatlı heyecanına ortak oldu. Minikler seksek, halat çekme, yağ satarım, istop, sandalye kapmaca, çuval yarışı gibi oyun ve yarışmalarla unutulmaz bir gün geçirirken, Nasreddin Hoca kostümlü anlatıcıdan da Anadolu masalları dinlediler. Geleneksel Sokak Oyunları Şenliği’ Yıldırım’ın diğer mahallelerinde de önümüzdeki haftalarda devam edecek.

Yıldırım’ın incisi Balaban’da miniklerle keyifli vakit geçirdiğini dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz: “Çocuklarımıza sokak oyunlarını öğreterek sevdirmek için mahallelerimizde geleneksel sokak oyunlarını yaşatıyoruz. Kültürel zenginliklerimizi barındıran etkinlikler ile evlatlarımızın özlerine sadık kalmaları ve içinde bulundukları çağın donanımına uygun etkinliklerle eğlenmelerini amaçlıyoruz. ‘Geleneksel Sokak Oyunları Şenliği’ ile yaklaşık 2 bin 500 minik yüreğe dokunduk. Yıldırım’ın geleceği olan evlatlarımız için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün Balaban Mesire Alanı’nda binlerce çocuğumuzla doyasıya eğlendik. Geleneksel Sokak Oyunları Şenliği ile Yıldırım’ın 71 mahallesindeki çocuklarımıza ulaşmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Hayata geçirdikleri projelerle insana dokunan hizmetler ürettiklerini dile getiren Başkan Oktay Yılmaz, eğitimlerle binlerce çocuğumuz sporla buluşma imkânı bulduğunu söyledi.