Bursa Yıldırım'da 'Zafer' coşkusu

Bursa Yıldırım’da, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu sanatçı Elif Buse Doğan konseriyle taçlandı.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 100’üncü yıl dönümü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı büyük bir coşku ile kutladı.

Kutlamalar kapsamında Yıldırım Belediyesi Bayrak Alanı’nda düzenlenen Eda Buse Doğan konserine Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen, AK Parti İlçe Başkanı Ali Erbay, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Program Cemal Çayırcı Konseri ve Dj performansı ile başladı. Ardından sevilen şarkılarıyla sahne alan Eda Buse Doğan birbirinden güzel türküleriyle 7’den 70’e tüm Yıldırımlılara unutulmayacak bir Zafer Bayramı yaşattı. Konserde, binlerce kişi Eda Buse Doğan tarafından seslendirilen şarkılara eşlik ederek doyasıya eğlendi.

“GENÇLERE İNANCIMIZ TAM”

Tüm ilçe sakinlerinin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ecdadın kazandığı şanlı zaferlerin öneminin kendilerine ilham olmaları ve göstermeleri gerektiğini belirterek, "Evlatlarımız kendilerini asla güçsüz ve yetersiz görmesinler! Bizim onlara olan güven ve inancımız tamdır. Tüm hemşehrilerimin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum ve bizlere bu zaferi kazandıran Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, gazi meclisimizin tüm üyelerini, kahraman ordumuzun her neferini rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Bin yıldır bu vatanı korumak için hayatlarını feda etmiş tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.