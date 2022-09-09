Bursa Yıldırım'da yerel belediye hizmetleriyle 'ulaşılabilir' konumda

Bursa'da Yıldırım Belediyesi, hayata geçirmiş olduğu yenilikçi belediyecilik atılımlarıyla vatandaşların hizmete erişilebilirliğini kolaylaştırıyor.BURSA (İGFA) - Yıldırım İletişim Merkezi (YİM) ile vatandaşların taleplerini anında cevaplayan Yıldırım Belediyesi, 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet sunuyor.

Vatandaşların istek, öneri ve sorunlarının adres ve kişi bilgisi alınarak ilgili müdürlüklere elektronik ortamda yönlendirildiği Yıldırım Belediyesi İletişim Merkezi’nde, yapılan talepler ile ilgili kısa sürede vatandaşlara geri dönüş sağlanarak bilgi aktarımı yapılıyor.

Belediye hizmetlerinin yanı sıra diğer resmi kurumlar hakkında da istek ve şikâyeti olan vatandaşlar çözüm noktalarına yönlendiriliyor. 444 16 02 numaralı Yıldırım Belediyesi iletişim hattından, 2022 yılının ilk 9 ayında 196 bin 880 çağrı, 75 bin 656 talebe cevap verildi.

Ortak aklı ve istişareyi önemsediklerini vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, “Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana, yapacağımız her iş için önce vatandaşımıza danıştık. Hizmet ve projelerimizi vatandaşlarımızın önceliğine göre belirledik. Muhtar toplantıları, vatandaş buluşmaları, saha çalışmaları ve Yıldırım İletişim Merkezi ile Yıldırım’ın nabzını tutuyoruz” dedi.

Vatandaşların talep, öneri ve beklentilerinin hizmet yol haritasını belirlediğini ifade eden Başkan Yılmaz, “Yıldırımlıların görüş ve önerilerini kesintisiz bir şekilde almak için Yıldırım İletişim Merkezi’mizde 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veriyoruz. Yine vatandaşlarımız, 0530 916 16 02 numaralı whatsapp hattımızdan fotoğraf veya video olarak da taleplerini iletebiliyorlar. İlgili birime ulaştırılan talepler en kısa sürede yerine getirilerek, aynı iletişim kanalları üzerinden hemşehrilerimiz bilgilendiriliyor. Ekiplerimiz de gelen her türlü çağrıya cevap vermeye çalışıyorlar. Hizmetlere kolay ulaşan bir Yıldırım için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.