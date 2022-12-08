Bursa Yıldırım'da velilere 'Aile Okulu' eğitimi

Bursa'da Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde velilere 'Aile Okulu' eğitimi verildi.BURSA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen Aile Okulu Projesi kapsamında Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi velilerine aile eğitimi verildi.

Aile Okulu Eğiticileri Seda Yılmaz, Fehmi Okşak, Okan Karahan, Asuman Özşimşekler koordinatörlüğünde gerçekleştirilen eğitimler de aile içi iletişim, çatışma ve stres yönetimi, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı, bağımlılıkla mücadele, sosyal duygusal beceri gelişimi, akran ilişkileri, ahlaki gelişim, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitelerden oluşan 8 ana başlıkta 44 saatlik eğitim aile okulu eğitimi verilmektedir.

Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ömer Yılmaz" aile okulu eğitimini 2022-2023 eğitim öğretim döneminde tüm velilerimizin almasını hedeflemekteyiz. Aile okulu eğitimi ile hem okul aile işbirliklerini gelişmesini hemde velilerimizin öğrencilerin gelişimi anlamında yetkinliklerini arttırarak destek olmaktayız. Aldığımız dönütler ilede verdiğimiz eğitimlerin amacına ulaştığını görmekteyiz" dedi.

Aile Okulu Projesi kapsamında eğitime katılan veliler gerçekleştirilen eğitimlerin faydalı olduğunu, pandemi döneminin ardından çocukların pandemi sonrası döneme adapte olması açısından ailelere doğru yönlendirmeler yapmanın çocukların gelişimi açısından önemli olduğunu belirttiler.