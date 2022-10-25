Bursa Yıldırım'da 'Vefa' ekipleri yaşlıların yanında

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Kaymakam Metin Esen, Vefa Ekiplerinin saha çalışmalarını inceledi.BURSA (İGFA) - Yaşlı ve engelli bakım projesi olarak ortaya çıkan ve milli program haline getirilen Vefa Sosyal Destek Programı ile ihtiyaç sahibi ailelerin hayatına dokunulmaya devam ediliyor.

İhtiyaç sahibi vatandaşların ev temizliği, kişisel bakımlarına ilişkin temel ve zaruri ihtiyaçların giderildiği program kapsamında Yıldırım’da yaşayan yaşlı çiftin evine konuk olan Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, Vefa Sosyal Destek Ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceledi.

Temizlik desteği verilen evde incelemelerde bulunan Esen özverili çalışmalarından dolayı vefa sosyal destek ekiplerine teşekkürlerini iletti.

Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, gerçekleştirilen çalışmalar ile Yıldırım’da ihtiyaç sahibi her insana ulaşmak istediklerini belirterek, sahada özveri ile çalışan vefa ekip arkadaşlarımıza teşekkür etti. Kaymakamlığa bağlı vefa ekiplerinin her daim ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olduğunu belirten Yıldırım Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nursen Örde, vefa ekiplerinin sahada olumlu tepkilerle karşılaştığını belirterek, “Kaymakamlığımıza başvuran ve muhtarlarımızın bize ulaştırdığı ailelere en kısa zamanda ulaşarak ihtiyaçlarını gidermeye özen gösterdiklerini söyledi.

Yaptıkları çalışmalardan dolayı Yıldırım Kaymakamı Metin Esen’e ve vefa ekiplerine teşekkür eden yaşlı çift mutluluklarını dile getirerek “Mahalle muhtarımız vasıtası ile vefa ekipleri ile tanıştık. Vefa ekipleri evimize geldikleri ilk günden itibaren bizlere her konuda yardımcı oldular. Böyle bir çalışmayı hazırlayan devlet büyüklerimize, Yıldırım Kaymakamımız Metin Esen’e, artık ailemizin birer parçası olan vefa ekiplerine teşekkür ederim” dedi.